Pacientes con cáncer defienden en Jaén una "atención integral" con apoyo psicológico, físico y socioeconómico

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pacientes con cáncer han defendido este viernes en Jaén una "atención integral", que, además del tratamiento oncológico, incluya "apoyo psicológico para gestionar el impacto emocional, apoyo social para afrontar dificultades económicas o laborales y apoyo físico, a través de fisioterapia o nutrición".

Así se ha puesto de relieve en la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer y en la que han participado sus presidentes nacional y en la provincia, Ramón Reyes y Antonio Ruano; el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Latorre, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Reyes ha destacado que "el cáncer no entiende de religiones" o "ideas políticas" y "afecta a todos", aunque no de la misma manera, ya que algunos lo sufren "de una forma peor por las desigualdades". Éstas son las que hay que afrontar para que todas las personas que sean diagnosticadas en el país "tengan las mismas oportunidades de abordarlo debidamente".

Para ello, según ha añadido, es fundamental "la colaboración entre entidades" públicas y privadas. A ello ha sumado la importancia de la "humanización" para que, más allá de los aspectos terapéuticos, en los que el sistema sanitario "funciona muy bien", se dé respuesta a otra serie de necesidades y de "efectos secundarios" que "no se consideran debidamente".

En esta línea se ha pronunciado el presidente de la AECC en Jaén, quien ha aludido a la importancia de "pasar de trabajar para los pacientes a trabajar con los pacientes". "El cáncer no es solo una cuestión médica. Afecta al cuerpo, lógicamente, pero también golpea la mente, el ánimo, el trabajo, la economía, la familia. Por eso hablamos de humanización y de atención integral, escuchar al paciente", ha dicho.

Al hilo, ha considerado que "el bienestar psicológico y social como un derecho, mejorar los entornos asistenciales y cuidar a quienes cuidan no deben ser un algo excepcional, sino la base de un sistema sanitario de calidad".

Ruano ha explicado que esa realidad se aprecia en la actividad de la Asociación Española contra el Cáncer y, por ejemplo, en la provincia de Jaén se ha "duplicado el número de beneficiarios de atención social" así como la ayuda económica a pacientes y se ha "triplicado el número de personas, pacientes y familiares, que han recibido atención psicológica".

"Solo en el año 2025, hemos superado los 150.000 euros en ayudas económicas distribuidas entre más de 100 familias", ha precisado, no sin valorar también el apoyo a la investigación que presta la AECC o su trabajo de sensibilización y prevención del cáncer. Una labor en la que son fundamentales las juntas locales y los socios, además de la colaboración que recibe de numerosas instituciones y entidades.

DESAFÍO

Ese apoyo se ha reflejado en este congreso con la presencia de diversas autoridades. Es el caso del presidente de la Junta, quien ha resaltado los "avances notables" que se están dando en Andalucía en el tratamiento del cáncer, aunque ha reconocido la necesidad de potenciar los medios "para encarar este serio desafío" que es "estructural".

Para ello, además de valorar la investigación, ha apelado a la coordinación institucional y ha hecho un llamamiento también a la ciudadanía para tomarse "muy en serio" los cribados, fundamentales en la prevención y detección precoz.

Igualmente, ha considerado que la organización de "un congreso de este tipo es sumamente positivo por lo que se debate, por lo que se habla", pero también "por lo que se traslada a la sociedad" y "por lo que sensibiliza" sobre esta enfermedad.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación de Jaén ha resaltado que "a las personas hay que ponerlas en el centro de todas las decisiones políticas" y eso implica tener una sanidad pública "fuerte" en la comunidad.

"También es importante que se refuercen los recursos destinados a la investigación, y especialmente, que tengamos un sistema de prevención y detección precoz del cáncer que sea rápido, ágil y eficaz, donde no podemos permitir ningún error", ha declarado.

Con respecto al congreso, ha valorado que se va a "debatir y profundizar cuestiones que afectan al día a día de los pacientes, a sus familias y a los profesionales", por lo que Administración provincial tenía que aportar su "granito de arena".

Finalmente, ha pedido que se mantenga "un compromiso fuerte y riguroso con los profesionales del ámbito de la salud" y ha destacado la labor de la Asociación Española contra el Cáncer, "acompañando a los pacientes, a las familias, trabajando codo a codo con ellos y también con los profesionales sanitarios".

MESAS REDONDAS Y TALLERES

El VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y Familiares se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos (Ifeja) con la asistencia de más de 500 personas. Se estructura en dos bloques. El primero, con cuatro mesas redondas dedicadas a la importancia de los datos y seguimiento frente al cáncer, investigación científica de calidad, la necesidad de apoyo y a la década de escucha y acompañamiento que la AECC lleva a cabo, mejorando la atención del paciente.

El segundo bloque se centra en la celebración de talleres simultáneos para analizar cuestiones como la sexualidad, la soledad no deseada, la comunicación, la nutrición, la discapacidad o cómo afrontar situaciones como la enfermedad incurable.