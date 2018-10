Padres de alumnos valoran los esfuerzos de Junta para medios y servicios a centros pero lamentan que no lleguen a todos

Publicado 08/10/2018 15:08:01 CET

La Junta Directiva de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa) ha valorado "muy positivamente" los "esfuerzos" que hacen la Consejería de Educación y la Junta de Andalucía por mejorar los recursos educativos de la comunidad con motivo del inicio del curso escolar 2018-19.

Desde la confederación se ha informado a Europa Press, con motivo de la encuesta anual que el colectivo lleva a cabo entre los centros, que "año tras año" se aumenta el número de centros que cuentan con los servicios de aula matinal, actividades extraescolares y comedor escolar, así como la ampliación de los centros bilingües y la digitalización de los mismos.

La recuperación paulatina del profesorado es "una buena noticia", según Confedampa, que espera que la misma llegue a todas las etapas educativas para cubrir las demandas y ratios establecidas.

Pero, como confederación de asociaciones andaluzas de madres y padres de alumnos, "seguimos demandando que estos servicios y recursos lleguen a todos los centros educativos de nuestra geografía".

Porque, según sostiene el colectivo, "todavía hay niños que estudian en aulas prefabricadas, que no les llega el transporte escolar, que no tienen plaza de comedor escolar, que no tienen los recursos humanos ni materiales que atiendan sus necesidades educativas especiales, que siguen abandonando los estudios y/o fracasando en los mismos, que no tienen plaza en un módulo de FP, que pasan calor y/o frío en sus aulas o que tienen que convivir en edificios en malas condiciones e incluso con materiales peligrosos como el amianto".

Por todo ello, desde Confedampa se exige a la Junta de Andalucía y a todos los grupos políticos del arco parlamentario andaluz que "no utilicen la educación de nuestros hijos como arma política arrojadiza y se pongan de acuerdo a la hora de aprobar los presupuestos para Educación, pues es mucho todavía lo que queda por hacer para que cualquier niño andaluz tenga acceso, en las mismas condiciones, a todos los servicios y recursos, independientemente de la localidad donde resida".