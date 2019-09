Padres del colegio de Torreblascopedro (Jaén) no llevan a sus hijos a clase por la supresión de una unidad de Infantil

Publicado 10/09/2019 14:47:20 CET

TORREBLASCOPEDRO (JAÉN), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los padres del colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José Artesano de Torreblascopedro (Jaén) no han llevado este martes a sus hijos a clase en "protesta por la supresión de una unidad de Infantil".

Así lo han indicado a Europa Press desde la Asociación de Padres y Madres (Ampa) del citado centro que han explicado que este año hay 31 niños de tres, cuatro y cinco años y, en lugar de contar como hasta ahora con una clase por cada curso de Infantil, "han quitado una unidad y plantean que la mitad de cuatro años comparte docente con los de tres años y la otra mitad con los de cinco años".

"Nos hemos presentado a las doce para preguntar si había maestro para cada curso. Nos han dicho que no y entonces lo hemos comunicado a todos los alumnos y no han pasado siquiera de la puerta, incluidos también los de Primaria porque entendemos que afecta a todo el centro", han comentado desde la entidad.

Esta situación "injusta" también implica "eliminar un puesto de trabajo" y ante la que han intentado tener reuniones este verano con los responsables en materia educativa. Sin embargo, han "tardado mucho en ser atendidos" y "no han dado, como aquel que dice, ninguna explicación".

Por ello, tras apuntar que saben de "otros colegios con 27, 28 o 30 alumnos en Infantil y no se les ha eliminado unidad", han subrayado que su objetivo es "tener una igualdad de oportunidades". "Esta medida no está bien tomada. No es lo más adecuado, no son las mismas necesidades académicas y de atención las que tienen un niño de tres años, que de cuatro o cinco", han incidido.

Así las cosas, han reclamado a la Delegación de Educación que dé respuesta a una demanda que entienden "justa" y en la que cuentan con "el apoyo del Ayuntamiento" de Torreblascopedro. De no ser así, mantendrán las protestas.

"Mañana tenemos intención de volver a presentarnos en el colegio ya en horario normal, a las nueve. Preguntar de nuevo si ese curso va a tener su unidad, su maestro y, si no, volveremos a coger a nuestros hijos y nos volveremos a casa", han apuntado desde el Ampa.

La del San José Artesano no es la única situación similar en la provincia. En Úbeda, por ejemplo, también estaba prevista una concentración convocada por el Ampa Nuevos Tiempos del colegio público Juan Pasquau en protesta por el cierre de una unidad de Infantil de tres años, según ha informado CGT al manifestar su apoyo a esta movilización.