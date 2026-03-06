El Palacio de Viana de Córdoba acoge 'El susurro de las fuentes', una muestra de acuarelas de Made Gallardo

Las 22 acuarelas son el resultado de un proceso de investigación histórica en archivos y fotografías de la ciudad

Algunas acuarelas de la exposición de Made Gallardo, 'El susurro de las fuentes', que acoge el Palacio de Viana de Córdoba.
Algunas acuarelas de la exposición de Made Gallardo, 'El susurro de las fuentes', que acoge el Palacio de Viana de Córdoba.
Publicado: viernes, 6 marzo 2026 13:08
El Palacio de Viana de Córdoba suma a su oferta cultural la exposición 'El susurro de las fuentes', una colección de 22 acuarelas de la artista Made Gallardo, que invita al espectador a "sumergirse en la riqueza ornamental y el valor histórico de las fuentes de Córdoba, capturadas con la delicadeza técnica" que caracteriza a la autora.

Según informa la Fundación Kutxabank en una nota, a diferencia de una interpretación puramente estética, las obras presentadas "son el fruto de un exhaustivo estudio de investigación". Gallardo ha trabajado con archivos históricos, captaciones de detalles y material fotográfico para rescatar "la esencia de las fuentes originales de la ciudad, destacando su valor patrimonial y su presencia en el imaginario cordobés".

La exposición se podrá visitar en la Sala Polivalente de Viana desde este viernes, 6 de marzo, hasta el próximo 22 de marzo, de martes a sábado, entre las 10,00 y las 19,00 horas, y los lunes y domingos de 10,00 a 15,00 horas.

Made Gallardo, nacida en Barcelona y licenciada en la Facultad de Bellas Artes, se trasladó a Córdoba en 1996. Con una larga trayectoria en la enseñanza artística, dirige actualmente la escuela de arte Ánfora. Tras haber expuesto de forma individual y colectiva en diversos espacios, regresa ahora con esta serie monográfica inspirada en el agua y la piedra.

