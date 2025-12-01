El Parlamento abre al público un Belén inspirado en una Nochebuena del siglo XIX en un cortijo andaluz - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha abierto al público, por segundo año consecutivo, un Belén con motivo de las fiestas navideñas. El conjunto artístico ha sido elaborado y cedido a la Cámara por la Asociación Cultural Belenista de Sevilla en colaboración con Cajasol, y este año recrea una Nochebuena de finales del siglo XIX, en un típico cortijo andaluz o hacienda sevillana, donde la familia se afana para que todo esté listo antes de asistir a la tradicional Misa del Gallo.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, acompañado del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y del presidente de la Asociación Belenista de Sevilla, Antonio Arias, ha invitado a todos los andaluces a visitar este conjunto artístico "como muestra de una tradición muy arraigada en nuestra tierra".

"Tras la buena acogida que tuvo el año pasado el Belén inspirado en Medina Azahara, queremos que esta iniciativa se sume a las actividades propias de estas fechas navideñas", ya que "el belenismo en Andalucía es una tradición que perdura de generación en generación y que debemos proteger y potenciar como Bien de Interés Cultural (BIC)", según se recoge en una nota.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha manifestado que "la tradición belenista recoge los valores de nuestra identidad andaluza y adquiere una relevancia muy especial presentar este Belén en el Parlamento como sede de la soberanía popular".

Finalmente, Antonio Arias, presidente de la Asociación Belenista de Sevilla, ha destacado que "para nosotros es un honor montar en este espacio tan maravilloso un Belén, que transmite mensajes tan positivos como la humildad, la amistad o la paz, para que prevalezcan todos ellos en la sede del Parlamento y ayuden al entendimiento de todos los grupos parlamentarios".

El Belén, que tiene acceso por la puerta de la fachada principal del Parlamento, puede ser visitado, a partir del 9 de diciembre, de forma gratuita de lunes a jueves en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,00 y los viernes de 9,00 a 14,00. Queda cerrado los días festivos en Navidad (Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Año Nuevo y Día de Reyes) y cuando haya sesión plenaria (17 y 18 de diciembre).