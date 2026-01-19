El Parlamento andaluz acoge un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba)

Minuto de silencio ante el Parlamento de Andalucía por el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía se ha sumado este lunes, 19 de enero, a las muestras de condolencia que se están sucediendo entre administraciones e instituciones en las últimas horas por el accidente de tren registrado este pasado domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que ha dejado varias decenas de fallecidos y heridos, para lo cual ha acogido un minuto de silencio ante su fachada.

En concreto, la sede del Parlamento ha sido escenario de este minuto de silencio a las 12,00 horas de este lunes, "en señal de respeto y duelo por las víctimas de accidente de tren" de este domingo, según han explicado desde la Cámara andaluza.

El mes de enero habitualmente se despeja de actividad ordinaria en el Parlamento andaluz, que tras cerrar periodo de sesiones en diciembre suele abrir el siguiente en febrero, si bien esta semana sí tiene previsto celebrar, el próximo jueves, día 22, un Pleno extraordinario solicitado por el PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en esta legislatura, para sustanciar los debates de totalidad de cuatro proyectos de ley del Consejo de Gobierno que se tramitan actualmente por el procedimiento de emergencia.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), ha publicado un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en la que se ha declarado "consternado por el terrible accidente ferroviario" y ha trasladado su "más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas", así como su "deseo de una pronta recuperación de los heridos".

Posteriormente, Aguirre ha compartido además por la misma vía una fotografía del referido minuto de silencio guardado a mediodía de este lunes.