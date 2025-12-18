El Parlamento andaluz se despide hasta 2026 interpretando villancicos, con críticas de la oposición

1037290.1.260.149.20251218133427 El Parlamento andaluz se despide hasta 2026 interpretando villancicos, este jueves - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha cerrado este jueves el segundo y último periodo de sesiones de este año 2025 con un amplio grupo de diputados, lo del PP-A, que cuenta con mayoría absoluta, entonando cuatro populares villancicos en el salón de plenos.

Tanto la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, como el portavoz de grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, han considerado una "falta de respeto" y una "frivolidad" que los miembros del Gobierno andaluz se dediquen a cantar villancicos con los problemas que padecen los ciudadanos y tras lo vivido con el fallo en el cribado de cáncer de mama.

Como suele ser tradicional, el coro se ha formado en el salón de plenos tras la aprobación del Presupuesto de la comunidad para el próximo año, que ha salido adelante con los únicos votos a favor del PP-A, mientras que los cuatro partidos de la oposición lo han rechazado.

Al finalizar las votaciones, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), invitado a los diputados que quisieran a sumarse a cantar villancicos manteniendo una tradición que en otros ejercicios de la Cámara andaluza ya se había realizado coincidiendo con el último Pleno del año, que se celebra en fechas próximas ya a la Navidad.

Los miembros del Gobierno andaluz, con el presidente, Juanma Moreno, a la cabeza; los diputados del PP-A, y personal del Parlamento han formado el amplio coro para cantar los villancicos.

'Los peces en el río', 'Campana sobre campana', 'Ande, ande, ande' y 'Fuera las penas' han sido los populares villancicos interpretados.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha encargado de acompañar al coro de diputados tocando la caja, mientras que a la guitarra se encontraba el diputado del PP-A Miguel Ángel Ruiz.