El Parlamento andaluz inaugura una exposición que pretende "acercar" el día a día de la Guardia Civil a los visitantes

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha inaugurado este lunes la exposición 'Valores de la Guardia Civil: 180 años cerca de ti', que podrá visitarse en el salón de Pasos Perdidos de la sede de la Cámara andaluza hasta el próximo viernes 24 de octubre.

Como detalla la Cámara en una nota de prensa, se trata de una exposición fotográfica itinerante, obra del reportero gráfico José Francisco Magallón, enmarcada en los actos conmemorativos de la aprobación del primer código ético de la Guardia Civil, llamado 'La Cartilla del Guardia Civil'.

Comisionada por el teniente coronel Esteban Gómez, "nos acerca al agente como un servidor público que vela por el cuidado de la ciudadanía, pero también nos acerca a ese mismo agente como persona normal y corriente, como un vecino de cualquier barriada", ha destacado el presidente del Parlamento, que ha estado acompañado en el acto por varios diputados y diputadas, por el general jefe de la IV Zona de la Guardia Civil, Luis Ortega, y por la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, entre otras autoridades.

La exposición está compuesta por más de 200 imágenes en las que se aprecian a los agentes de la Guardia Civil en sus diferentes unidades y en sus quehaceres cotidianos, en sus respectivas rutinas y aficiones, con el propósito de establecer un nexo con la ciudadanía desde una mirada cercana. Y cada agente va asociado a un valor, hasta un total de 50 valores, extraídos entre otras fuentes de 'La Cartilla del Guardia Civil', que redactó el Duque de Ahumada en 1845 y que es, en definitiva, un código de conducta.

"Quien acuda a disfrutar de esta exposición va a conocer un poco mejor, y de una manera más cercana, en qué consiste la labor y la responsabilidad de cada agente que forma parte de la Guardia Civil", ha expresado Jesús Aguirre, que ha agradecido "la manera abnegada con la que los hombres y mujeres del Cuerpo veláis por el cuidado y seguridad de toda la ciudadanía".

Las fotografías que forman parte de este recorrido expositivo son obra de José Francisco Magallón, reportero gráfico con muchos años de experiencia en TVE, donde ha trabajado en programas como 'En Portada', 'Informe Semanal' o 'Documentos TV'.

Anteriormente ya ha expuesto muchas de sus obras como, por ejemplo, la colección 'Mujer, todos somos una', promovida por Acnur. Y ha recibido muchos premios tanto a nivel nacional como internacional.

La muestra estará abierta al público hasta el viernes 24 de octubre con el siguiente horario: de lunes a jueves de 09,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 19,00 horas, y el viernes de 09,30 a 13,30 horas. No se podrá visitar la exposición sábados, domingos, festivos y días de en los que se celebre Pleno del Parlamento.