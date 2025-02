El Parlamento andaluz rechaza con votos del PP-A pedir que el complemento a pensiones no contributivas suba un 9%

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos del PP-A, la mayor parte de una proposición no de ley (PNL) defendida por el Grupo Socialista con la que, entre otras cuestiones, se quería instar a la Junta a elevar un 9 por ciento el complemento autonómico de las pensiones no contributivas en Andalucía, fijado actualmente en 186,45 euros.

La iniciativa socialista, relativa al incremento del complemento autonómico de pensiones no contributivas en Andalucía, constaba de cinco puntos que se han votado por separado, si bien sólo ha resultado aprobado el primero con los apoyos del PP-A, PSOE-A y Por Andalucía, en virtud del cual el Parlamento insta al Gobierno de la Junta a "mostrar su posición favorable a la propuesta del Gobierno de España de revalorización de las pensiones para 2025".

Sin embargo, el Parlamento ha rechazado, con los votos del PP-A, emplazar a la Junta a "incrementar el complemento autonómico de las pensiones contributivas en Andalucía para este año 2025 en el mismo porcentaje que el Gobierno de España las incremente" para el mismo ejercicio.

De igual modo, con los votos del PP-A, el Parlamento ha rechazado instar al Gobierno andaluz a "establecer la ayuda complementaria anual de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las personas beneficiarias de pensiones no contributivas en Andalucía en 324 euros para el próximo año 2026".

También ha rechazado el Pleno, con la mayoría absoluta del PP-A, instar al Consejo de Gobierno "a realizar un estudio para elevar este complemento anual hasta los 3.250 euros en los próximos ejercicios presupuestarios, adquiriendo el compromiso de llevarlo a cabo".

DEFENSA DE LA INICIATIVA

La parlamentaria del PSOE-A Irene García ha sido la encargada de defender en el Pleno del Parlamento esta iniciativa, que ha contado con el apoyo del grupo Por Andalucía, y en cuya exposición de motivos se subraya que las pensiones no contributivas "se configuran como derechos subjetivos perfectos en favor de los beneficiarios que recibirán una renta económica y, por tanto, atenderán su situación de necesidad de forma más segura jurídicamente y con mayor grado de suficiencia protectora en nuestro país".

Igualmente, la iniciativa explicaba que las cuantías de estas pensiones, que se fija en las leyes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que es uniforme, es "complementada por las comunidades autónomas, dado que es de las más bajas entre las pensiones del sistema público y cuya escasa revalorización durante varios años no ha permitido un aumento estable de las mismas".

Según ha concretado la parlamentaria socialista, el Gobierno de España había previsto para este año un incremento de las pensiones del 2,8% "con carácter general" para las contributivas; del 6% para las pensiones mínimas del sistema contributivo, y del 9% para las pensiones no contributivas.

Por tanto, "la cuantía de las pensiones no contributivas del sistema de la Seguridad Social de invalidez y jubilación en 2025, tras dicho incremento del 9%, quedaría fijada en 7.905,80 euros anuales, lo que equivale a 564,70 euros mensuales", ha precisado Irene García.

La representante socialista ha aclarado que en Andalucía son "más de 90.000" las personas que tienen reconocida su pensión no contributiva y un complemento autonómico anual de 186,45 euros, aprobado anualmente por el Gobierno andaluz.

Se trata del "menor importe de estos complementos anuales" entre las comunidades autónomas, según ha advertido la diputada del PSOE-A, que al respecto ha puesto de relieve que "el perfil económico de las familias que perciben estas pensiones es de bajos ingresos" y "mayoritariamente femenino".

Además, Irene García ha avisado de que Andalucía es una de las comunidades que "más está retrasando la tramitación y concesión" de estas pensiones en los últimos años, por lo que es necesario realizar un impulso a la agilización en su resolución, a la vez que avanzar en el aumento del importe del complemento", según "exigen todas las organizaciones de mayores", ha remarcado la parlamentaria del PSOE-A.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PP-A María José de Alba ha señalado que con esta PNL --a la que el Grupo Popular ha presentado cuatro enmiendas que han sido rechazadas por el PSOE-A-- se le venía a la cabeza "la frase de 'haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga'", porque "en los ocho últimos años de Gobierno socialista simplemente se subió un 2%" dicho complemento de las pensiones, "muchas veces por debajo del IPC, cosa que no ha vuelto a ocurrir con un Gobierno del PP", según ha remarcado.

Dicho esto, ha sostenido que, "antes de pedir que se suban los complementos", es "más importante" reclamar "que las pensiones no contributivas se suban por parte del Gobierno", así como "que los complementos no computen, para que todas las subidas las noten los pensionistas".

La diputada de Vox Purificación Fernández ha reprochado al PSOE-A el "papelón" de defender esta iniciativa cuando, junto al PP, es "culpable" de que "el sistema de pensiones de este país está en ruinas, quebrado", según ha aseverado antes de lamentar que "nuestros mayores son los que pagan las consecuencias" de esta situación que ha cuestionado que pueda mejorar lo que plantea la PNL socialista, y frente a la que ha defendido que se necesita "un cambio real" que pase por "cortar el gasto inútil, bajar impuestos, controlar la inmigración ilegal y dar un golpe sobre la mesa para defender lo que es nuestro, nuestra gente, nuestras pensiones y nuestro futuro".

Por su parte, el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez ha querido realizar en su intervención un "alegato de la política pública y social que suponen las pensiones no contributivas, imprescindibles para muchas personas vulnerables en Andalucía" y que son "una forma de salario en diferido que se paga con el trabajo y el esfuerzo de todos", según ha aseverado para opinar a continuación que "podría ser más ambiciosa" esta PNL del PSOE-A, a la que su grupo ha presentado una enmienda relativa a los tiempos que se tarda en Andalucía en resolver las solicitudes de estas pensiones, desde la premisa de que en esta tramitación no se aprecia la "eficiencia administrativa" de la que "presume" el Gobierno del PP-A "porque esto es cosa de pobres", ha apostillado.

Por último, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha reivindicado la importancia de las pensiones no contributivas en Andalucía, y ha criticado que ésta es la comunidad que tiene "el complemento autonómico más bajo, de miseria", si bien ha señalado que no ha entendido "muy bien" esta PNL socialista, que cree que partía de una "buena intención", pero que plantea una escalada del complemento autonómico que "sigue siendo miserable", según ha opinado antes de concluir advirtiendo de que "no podemos permitir" que las personas que reciben estas prestaciones, que "han estado aportando a la sociedad", vivan "en estas condiciones".