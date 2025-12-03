El Parlamento andaluz rechaza con votos de PP y Vox la iniciativa de grupos de izquierda en defensa de sanidad pública

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A y Vox, la proposición no de ley (PNL) que los grupos de oposición de izquierda --PSOE-A, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía-- habían registrado de forma conjunta "en defensa de la sanidad pública".

En concreto, esta iniciativa proponía, entre otras cuestiones, que el Parlamento manifestase "su apoyo a las organizaciones y plataformas sociales y sindicales que impulsan la defensa de la sanidad pública andaluza".

También, que el Parlamento expresase su "rechazo a la gestión opaca, desinformadora e institucionalmente hostil de la crisis del programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía por parte del Gobierno" de la Junta; "por sus declaraciones descalificadoras hacia las mujeres afectadas y hacia la asociación la asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama); por la utilización de instrumentos administrativos orientados a desacreditar y presionar a las denunciantes; y por la obstaculización del esclarecimiento público de los hechos".

Por otro lado, la PNL de los grupos de izquierda proponía que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a "poner fin a la opacidad sanitaria y a garantizar la máxima transparencia publicando, antes del 31 de diciembre de 2025, de forma completa, accesible, verificable y en formatos abiertos, con series históricas completas, todos los datos reales de listas de espera de pruebas diagnósticas del Sistema Sanitario Público de Andalucía".

También querían el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante que el Parlamento emplazase a la Junta a "poner fin a la falta de información, a la opacidad y a las incoherencias detectadas en los programas de cribado oncológico, y a establecer de manera inmediata un sistema de información pública, periódica y sin restricciones que refleje la actividad real de dichos programas, garantizando la publicación íntegra y verificable, antes del 31 de diciembre de 2025".

PSOE-A, POR ANDALUCÍA Y ADELANTE DEFIENDEN LA INICIATIVA

En defensa de esta iniciativa ha intervenido, por un lado, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, quien ha comenzado subrayando que "la sanidad es uno de los principales problemas para los andaluces" y el sistema público andaluz sufre un "saqueo y destrozo" del que el presidente de Junta, Juanma Moreno, "es el máximo responsable", según ha aseverado antes de sostener que "el deterioro de la sanidad pública es premeditado" y "resultado de una estrategia en la que lo único que importa es que unos cuantos ganen dinero".

"El problema de la sanidad pública andaluza no son las mujeres de Amama; el problema de la sanidad pública se llama Moreno Bonilla y su privatización criminal. Es él quien ha hecho de la salud un negocio y no un derecho. Privatizar mata", ha sentenciado la portavoz socialista.

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha remarcado que el sistema sanitario público funciona en esta comunidad "cada vez peor", y la ciudadanía andaluza "convive de manera cotidiana" con problemas a la hora de recibir atención en el Servicio Andaluz de Salud, ya sea para pedir cita con un pediatra o para una prueba diagnóstica o para ser operado, según ha relatado antes de concluir que "es evidente" que "no se están destinando" al SAS "los recursos" que desde la Junta "presumen estar destinando" a la sanidad.

También ha intervenido en defensa de esta PNL conjunta el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha reprochado al Gobierno del PP-A los datos "brutales" de listas de espera en la sanidad andaluza, el que "la gente" en esta comunidad haya "perdido el derecho" a tener cita con el médico de cabecera en el tiempo conveniente, y a que les "atiendan especialistas", así como que los profesionales sanitarios se encuentren "con peores condiciones que nunca", y los "dos casos de corrupción brutales" que, según ha remarcado, se dan "en el Servicio Andaluz de Salud".

PP-A AFEA A LOS GRUPOS DE IZQUIERDA SUS "MENTIRAS"

Al margen de los grupos promotores de esta iniciativa, la diputada del PP-A Beatriz Jurado ha preguntado al PSOE-A, Por Andalucía y Adelante si pretendían con esta PNL propiciar "un nuevo espacio" en el que "seguir mintiendo, difamando y atacando" el sistema público andaluz de salud "sin ningún tipo de rigor y pudor", así como les ha cuestionado si "no se cansan de usar la sanidad para un supuesto rédito electoral que no van a sacar" porque los andaluces han descubierto sus "mentiras" y se les "ha caído la careta" acerca del "acoso y derribo que están haciendo al Gobierno" andaluz, según ha agregado.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ana María Ruiz ha sostenido que "lo que vive hoy la sanidad pública andaluza no es una anécdota ni un error puntual", sino "una crisis estructural que viene de lejos y que tiene responsable con nombres y apellidos", y en esa línea ha apuntado que, "durante décadas, el bipartidismo" del PSOE y el PP "ha convertido el sistema sanitario público de Andalucía en un laboratorio de propaganda, de improvisación y de enchufes, pero nunca ha sido para ellos una prioridad real", de forma que la "historia de la sanidad andaluza" es la de un "doble fracaso", según ha concluido.

PP-A RECHAZA TAMBIÉN UNA PNL DE POR ANDALUCÍA SOBRE LISTAS DE ESPERA

Antes de esta PNL conjunta de los grupos de izquierda se ha debatido otra de Por Andalucía sobre sanidad que también ha sido rechazada con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, relativa en este caso a la publicación de las listas de espera y tiempos de demora de pruebas diagnósticas en Andalucía, que ha contado con los apoyos del resto de grupos de la Cámara, incluido Vox.

En concreto, con esta iniciativa Por Andalucía quería que el Parlamento instase a la Junta a "publicar antes de que finalice el año las listas de espera y tiempos de demora para la realización de todas las pruebas diagnósticas pendientes en el Servicio Andaluz de Salud".

En el debate de esta iniciativa que ha defendido ante el Pleno la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, el diputado del PP-A Manuel Bonilla ha defendido que "las listas de espera de pruebas diagnósticas, como el resto" de dichas listas, "no eran creíbles en junio del 2018", cuando aún gobernaba el PSOE-A en la Junta, porque dejaban fuera a "500.000 andaluces" guardados en un "cajón".

Dicho esto, ha propuesto incluir en la PNL una enmienda para que, antes de ofrecer los datos de las listas de espera, se fijen unos "criterios de homogeneidad" en el marco del grupo de trabajo sobre esta cuestión que "conforman las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad", una propuesta que el grupo proponente, Por Andalucía, ha rechazado aceptar alegando que actualmente "hay doce comunidades" autónomas que "están publicando" los datos de estas listas, por lo que la Junta podría hacerlo también.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Irene García ha valorado como "acertada y oportuna" esta iniciativa porque "permite seguir poniendo luz al desmantelamiento de la sanidad pública" por parte del Gobierno del PP-A, y reclama "transparencia" respecto a las listas de espera diagnósticas sobre las que "no hay datos oficiales" desde que Juanma Moreno fue investido presidente de la Junta y "decidió apagar los focos" al respecto y "esconderlas", según ha criticado la diputada.

Finalmente, el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha subrayado que su grupo ha advertido en anteriores ocasiones de "las consecuencias de los retrasos diagnósticos que se producen mientras el paciente permanece en estas listas de espera", y consideran que es "un problema de mayor magnitud" que el provocado "en la crisis de los cribados" de cáncer porque afecta a "muchas más personas", tras lo que ha defendido que en esta cuestión hay que "anteponer el interés de todos los ciudadanos" y "la necesidad de un diagnóstico rápido", sin seguir "ningún interés político".