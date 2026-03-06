El Parlamento andaluz simula un debate sobre el estado de la Comunidad con estudiantes universitarios

Celebración de la vigésima edición de la Simulación del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía ha acogido este viernes, 6 de marzo, la celebración de la vigésima edición de la Simulación del Parlamento Andaluz (SIPA), que ha sido inaugurada por la vicepresidenta primera de la Cámara, Ana Mestre.

El SIPA es un evento universitario organizado por Cánovas Fundación que se celebra desde 2006, y que reúne anualmente, durante una semana, a un centenar de estudiantes de las distintas universidades andaluzas, y a andaluces de otras universidades españolas, según se detalla en un comunicado difundido por el Parlamento.

En el acto inaugural, en el que ha estado presente el diputado del PP-A Miguel Ángel Ruiz, secretario general honorario de Cánovas Fundación, Ana Mestre ha dado la bienvenida a los estudiantes universitarios convertidos en diputados por un día, a quienes les ha hablado de "la importancia en el Parlamento y en la vida real de la capacidad de oratoria".

"Ayuda a resolver conflictos o a alcanzar buenos acuerdos, para lo que hay que intentar ponerse en el lugar de la otra persona, que es lo que hacemos habitualmente los diputados y diputadas en nuestro trabajo", ha añadido Ana Mestre.

La vicepresidenta primera del Parlamento ha aludido "a la importancia de trabajar con empatía en la Cámara, porque eso ayuda a que unos grupos parlamentarios recojan y reconozcan propuestas de otros grupos parlamentarios".

"Estoy completamente segura de que todos ustedes la tenéis, al igual que un gran espíritu crítico y muchas inquietudes, que son rasgos que nos reconocen a una sociedad plural y moderna como es la andaluza", ha añadido Ana Mestre, que ha concluido su intervención pidiendo a los jóvenes que se esfuercen "por ser mejores hombres y mujeres, porque todo ello ayudará a que tengamos una Andalucía mejor".

Tras las palabras de la vicepresidenta se ha constituido la Mesa del Parlamento simulado, cuya presidencia ha recaído en Marina García de Herrera, y la vicepresidencia en Helena Durban. Ellas han sido las responsables de coordinar las dos partes en las que ha consistido la sesión plenaria.

En la primera parte se celebra un debate sobre el estado de la Comunidad, con la intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía simulada y de los líderes de los distintos grupos parlamentarios simulados, denominados 'Adelante Camaradas', 'Cambiemos', 'Habla España', 'Progres' y 'Tradición'. Y en la segunda parte toman la palabra todos los diputados presentes en el Salón de Plenos.