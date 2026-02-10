El Parlamento aprueba este miércoles la Ley Universitaria de Andalucía en el primer Pleno del nuevo periodo de sesiones

Archivo - Imagen de archivo del Pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía celebra este miércoles y jueves, días 11 y 12 de febrero, su primer Pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones, que comenzó con el inicio del mes, aunque ya celebró uno extraordinario el 29 de enero para abordar el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el debate de totalidad de cuatro proyectos de ley.

El Pleno comienza este miércoles a las 16,00 horas con un informe sobre los asuntos tratados por la Diputación Permanente durante el mes de enero y seguidamente tendrá lugar el debate final del proyecto de Ley Universitaria para Andalucía, cuya aprobación es previsible en función de la mayoría absoluta del Partido Popular.

Este miércoles se sucederán también las comparecencias de tres consejeros. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, abordará el debate sobre la propuesta de un nuevo modelo de financiación planteada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el 14 de enero.

A ésta le seguirá otra del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, sobre la situación de colapso de los hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que plantean los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.

Cierra la actividad de esta jornada del Pleno de la Cámara autonómica una intervención del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien explicará los acuerdos alcanzados con los sindicatos en la Mesa General del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral y en la Mesa Sectorial del Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía.

LAS PREGUNTAS A MORENO, EL JUEVES

La actividad del Pleno de la Asamblea Legislativa autonómica se reanudará el jueves a las 9,00 horas con una Moción consecuencia de una Interpelación del Grupo Por Andalucía sobre Memoria democrática e histórica, y a la que seguirá una Interpelación del Grupo Socialista sobre financiación autonómica y deuda pública.

El jueves se celebrará también la sesión de control al gobierno por medio de las preguntas orales, entre las cuales se incluyen las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la previsión de que se harán a partir de las 12,00 horas.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, cuestionará a Moreno sobre sanidad pública en 2026, a la que seguirá otra de la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, sobre acción del Gobierno en el final de la legislatura.

Escuchará Moreno del portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, una pregunta sobre prioridades del Gobierno andaluz, antes de que la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, le cuestione sobre impacto de las acciones del Ejecutivo autonómico.

Cierra este apartado del Pleno la pregunta que hará el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, sobre políticas del Gobierno ante los desafíos de Andalucía.

A la conclusión de las preguntas orales al Consejo de Gobierno seguirá otro contenido relevante de la sesión plenaria como es el debate de la creación de la comisión de investigación del caso Mascarillas de Almería, que afectó a la Diputación e implicó la detención de su expresidente Javier Aureliano García por el presunto cobro de comisiones por la contratación sanitaria durante la pandemia de coronavirus. Se trata de una propuesta del Grupo Socialista que cuenta con la oposición del Grupo Popular.

Concluirá la actividad del Pleno de la Cámara autonómica con el debate de tres Proposiciones no de Ley (PNL).

El contenido de la primera de ellas, una PNL de Vox sobre regularización de migrantes, sufrió una alteración de su contenido, de la que se eliminan cuatro puntos tras el rechazo expresado por los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, que reclamaron a propuesta de este último una votación separada invocando el artículo 171 del Reglamento por afectar a competencias de otras administraciones y propiciaron el cambio de sus propuestas al exigir el Reglamento tener el beneplácito de 2/3 de la Cámara para su tramitación, cota que no alcanzó la iniciativa.

Las otras dos PNL son del Grupo Popular, una sobre medidas de lucha contra el narcotráfico y sobre la propuesta para un nuevo modelo de financiación.