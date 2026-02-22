PSOE-A quiere en un mes la propuesta de Junta en financiación y evalúe coste de rechazar el modelo Montero

Archivo - La portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una imagen de archivo en el Pleno. - María José López - Europa Press - Archivo

El Pleno del Parlamento debate el próximo jueves una Moción del Grupo Socialista sobre financiación autonómica y la quita de deuda. Entre las propuestas que incluye esta iniciativa, que deriva de una Interpelación que se abordó en el último Pleno, está que la Junta de Andalucía "en el plazo máximo de un mes" presente su propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.

Propone el PSOE que la Junta de Andalucía mande a la Comisión de Hacienda y Financiación Europea un informe sobre la repercusión para Andalucía de "mantenerse en el modelo vigente de financiación autonómica y renunciar a los recursos adicionales previstos en la reforma propuesta por el Gobierno de España".

Quiere la iniciativa socialista un pronunciamiento favorable del Pleno al modelo de financiación que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, llevó el 14 de enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Entiende que Andalucía "es la comunidad autónoma más beneficiada" por el hecho de acceder "al 22% de los nuevos recursos disponibles" cuando la región es el 17,9% del total de la población de España.

Ahí incluye los 900 millones del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) al considerar "que podrá contribuir a reducir las diferencias de nuestro PIB per cápita con el conjunto de los territorios de España y Europa, reforzando nuestra convergencia".

De igual forma quiere la Moción socialista que el Consejo de Gobierno abra "un diálogo y negociación bilateral con el Estado" y lo aplique en Andalucía "una vez aprobado".

Plantea el PSOE en su Moción que la Junta de Andalucía renuncie a su "estrategia de bloqueo y confrontación permanente sectaria y estéril" en los órganos donde se aborda la financiación autonómica y aquí reclama al Gobierno andaluz su "presencia activa, rigurosa y continuada" en ámbitos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma y en los grupos técnicos de trabajo que convoque el Ministerio de Hacienda.

Quiere que en la propuesta de financiación de la Junta aparezca "la cesta de impuestos cedidos y el ejercicio efectivo de la capacidad fiscal de Andalucía, la estructura y funcionamiento de los fondos del sistema, la metodología de cálculo de la población ajustada, las medidas de compensación demográfica y territorial, así como la gestión de los flujos de caja y mecanismos de liquidación".

Pretende la iniciativa del Grupo Socialista que el Parlamento vuelva "a reiterar su apoyo" al Informe de 2018 del Grupo de trabajo de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre financiación autonómica, "singularmente en los apartados de incremento de financiación, quita de deuda y lucha contra el dumping fiscal".

Propone el PSOE andaluz que el Gobierno autonómico destine el incremento de recursos "al refuerzo de los servicios públicos esenciales", para incluir ahí la sanidad, la educación o el sistema de atención a la dependencia, además de en políticas de vivienda, la inversión productiva o creación de empleo.

Apuesta el PSOE en su Moción por recabar del Gobierno andaluz que, en la tributación de las rentas y patrimonios altos, se acerque "a la recaudación normativa" y de esa forma "termine con una irresponsable política fiscal" a través de las bonificaciones en las bases imponibles de los impuestos que supondrá "una penalización por el mecanismo de nivelación del sistema de financiación que para 2026 se estima en torno a 1.000 millones de euros".

En esa línea de solicitudes de informes demanda el PSOE que evaluar "el coste presupuestario acumulado y anualizado de las medidas de rebaja fiscal adoptadas desde 2020 que han beneficiado a las rentas altas y a grandes patrimonios" para determinar su impacto en "la recaudación efectiva, en la capacidad fiscal de Andalucía y en la financiación de los servicios públicos esenciales".

Ese apoyo lo reclama también para la quita de deuda de la región en la parte de mecanismos de financiación del Estado al argumentar que es "un ejercicio de justicia social que corrige el sobreendeudamiento derivado de la infrafinanciación estructural y de los recortes del anterior Gobierno de España durante la crisis financiera".

Quiere el PSOE que el Gobierno andaluz remita al Parlamento en el plazo máximo de un mes "un informe técnico-económico sobre el impacto presupuestario" de la quita de deuda autonómica propuesta por el Gobierno", con la inclusión de aspectos como "el ahorro estimado en carga financiera e intereses a corto, medio y largo plazo, el efecto previsible en la ratio deuda/PIB y en la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma".