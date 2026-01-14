El Parlamento recibe la visita de más de 18.000 personas durante 2025

Archivo - Jornada de puertas abiertas del Parlamento de Andalucía - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía ha recibido a 18.227 personas dentro del programa de visitas guiadas durante el año 2025, lo que supone una media al día de 102,39 personas, encuadradas en un total de 493 visitas que se han programado en ese periodo de tiempo.

Por otro lado, han acudido a conocer la Cámara autonómica --ubicada en el antiguo hospital de las Cinco Llagas de Sevilla-- vecinos de hasta 141 localidades de las ocho provincias andaluzas. El total de municipios de las diferentes provincias son: Almería 5, Cádiz 16, Córdoba 13, Granada 10, Huelva 17, Jaén 16, Málaga 14 y Sevilla 50, según se recoge en una nota.

De las 18.227 visitas, 14.538 se corresponden a personas que han acudido al Parlamento tras inscribirse dentro del programa ordinario de las visitas guiadas. Por su parte, 3.689 acudieron a conocer la casa del Poder Legislativo andaluz en programas especiales, como pudieron ser la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra anualmente coincidiendo con la celebración del 28-F, Día de Andalucía, o durante el programa Abierto por Vacaciones, gracias al que se puede visitar la Cámara andaluza en Navidades y en los meses estivales.

El mayor volumen de visitas llega de centros educativos, suponiendo el 75%. En total, han acudido 239 centros, con un total de 9.379 personas entre alumnos, alumnas y profesorado de Educación Primaria (2.734 personas), Educación Secundaria (6.036 personas), Educación Permanente (134 personas), Educación Superior (411 personas), Educación Especial (19) y otras enseñanzas (45).

Por provincias, han acudido al Parlamento 3 centros educativos de la provincia de Almería, 22 de la provincia de Cádiz, 16 de la provincia de Córdoba, 5 de la provincia de Granada, 14 de la provincia de Huelva, 10 de la provincia de Jaén, 11 de la provincia de Málaga y 155 de la provincia de Sevilla. Además, han visitado las Cinco Llagas alumnos centros educativos de Madrid, Libourne (Francia) y Vicenza (Italia).

En cuanto a colectivos sociales, han visitado el Parlamento 65, con un total de 2.090 personas. Se trata de colectivos como asociaciones de mujeres, de mayores, vecinales, sociales y personas con discapacidad, profesionales, sindicales, religiosas, políticas o culturales.

Finalmente, las visitas organizadas por el Parlamento andaluz han supuesto la llegada de 32 grupos (744 personas), y visitas organizadas por otras administraciones públicas han atraído a 48 grupos (1.326 personas). El programa Abierto por Vacaciones ha supuesto la visita de 50 grupos, para un total de 439 personas.

Toda esta información ha sido elaborada por el Servicio de Protocolo y se puede consultar pinchando en el enlace del Informe Programa de Atención a los Visitantes a la Sede del Parlamento de Andalucía.

Además de las visitas presenciales, la web oficial del Parlamento ha estrenado el pasado año la visita virtual con una experiencia inmersiva, con más de 1.500 imágenes de alta resolución en 360 grados, al antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede también de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

La visita se puede realizar a través del siguiente enlace: https://visitavirtual.parlamentodeandalucia.es/es/tour/nckqn...

Las personas interesadas en visitar el Parlamento en este 2026 se podrán inscribir gratuitamente en el programa, de manera individual o de manera grupal, a través de la web del Parlamento de Andalucía y el acceso se efectuará por la Puerta de San Juan de Ribera s/n.