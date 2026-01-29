El Parlamento apoya la petición de Medalla de Andalucía para Adamuz y guarda un minuto de silencio por las víctimas

El Parlamento andaluz guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba). - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Parlamento andaluz que se desarrollará este jueves, 29 de enero, por la tarde ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), así como con la lectura de una declaración institucional en la que se respalda la petición de concesión de una de las medallas de Andalucía que otorgará el Ejecutivo autonómico con motivo del 28 de febrero, día de la comunidad, al citado pueblo cordobés por la entrega y ayuda prestada por sus vecinos ante el suceso.

El Parlamento ha hecho extensivas también sus condolencias hacia la familia del joven maquinista Fernando Huertas, nacido en Sevilla, y que falleció en un accidente en la red de Rodalies en Barcelona el pasado 20 de enero.

La declaración institucional cuenta con el respaldo de los cinco grupos parlamentarios, lo que es un requisito indispensable para que pueda ser emitida, y se ha leído después del minuto de silencio que los diputados han guardado de pie desde sus escaños.

"Desde el Parlamento de Andalucía, y en consonancia con el sentir del pueblo andaluz, expresamos nuestras más sinceras condolencias hacia las familias y seres queridos de las víctimas de esta terrible tragedia", según se recoge en la declaración, que ha sido leída por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

La Cámara ha expresado además su "profundo agradecimiento al personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, servicios de emergencia, personal sanitario, entidades, administraciones y servicios públicos que se encargaron del rescate, atención y supervisión de las personas afectadas y víctimas y de los Servicios Sociales y personal psicólogo que durante esos días trágicos atendieron a las familias de las personas desaparecidas".

Ese agradecimiento también es al pueblo de Adamuz y a municipios adyacentes que "no dudaron en prestar su ayuda y colaboración para contribuir en la labor de los servicios oficiales en la atención de las víctimas".

"Adamuz representa el espíritu generoso y desinteresado que caracteriza al pueblo andaluz, y desde este Parlamento secundamos la petición de otorgamiento de la medalla de Andalucía a este municipio que nos ha dado un ejemplo luminoso que siempre recordaremos y que merece tal distinción", según recoge la declaración.

Asimismo, la Cámara andaluza agradece "la rapidez en la actuación de los efectivos para la atención a víctimas y personas heridas, así como la generosidad y entrega desinteresada de todas las personas voluntarias que desde el primer momento ofrecieron recursos materiales, víveres, sus vehículos y hasta sus propios hogares para dar cobijo a quienes más lo necesitaban".

"Sin duda, estos vecinos y vecinas han dado auténticas muestras de solidaridad, humanidad y compromiso y reconocemos públicamente esa gran labor", según el Parlamento, que ha reconocido también en su declaración institucional "la sensibilidad del pueblo andaluz en su conjunto, que ha acudido masivamente a los centros sanitarios para donar sangre y garantizar las reservas necesarias con las que atender a las víctimas".