Nieto (IU) reclama "políticos a la altura" ante el funeral de Huelva para evitar "un espectáculo de grada ultra"

SEVILLA 29 Ene.

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha reclamado este jueves "políticos a la altura" en las horas previas a la celebración de la misa funeral en Huelva por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde se vio implicado un tren Alvia con destino a la capital andaluza, por apreciar que existe de fondo la amenaza de "un espectáculo de grada ultra" por cuanto ha alertado de ciertos comportamientos que lo alienta "como se dice en nuestra tierra por lo bajini".

En rueda de prensa en el Parlamento, Nieto ha expresado su deseo de que la misa funeral de esta tarde "sea una muestra de respeto masiva de los representantes de las instituciones en acompañamiento a los seres queridos", convencida de que "Huelva no se merece dar esa imagen que no representa a nadie".

La también dirigente de Izquierda Unida ha vinculado la comparecencia de esta tarde del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en el Pleno de la Cámara autonómica sobre la gestión de la Junta de Andalucía de esta catástrofe ferroviaria con el evento de la jornada, donde, con la presencia de los Reyes, se rendirá homenaje a las víctimas y sus familiares.

Nieto, quien ha expresado su confianza en que haya una declaración institucional de la Cámara autonómica sobre el accidente de Adamuz, ha sostenido que la reacción que demostró el pueblo cordobés ante la catástrofe que se encontró el domingo 18 y que ha denominado "el espíritu de Adamuz" se prolongue en la tarde de este lunes en Huelva.

La portavoz del Grupo Por Andalucía, quien ha elogiado una respuesta del municipio por ser representativa de "esa parte luminosa, tan bonita del pueblo andaluz" por cuanto no dudó en "lanzarse generosamente a ayudar con sensibilidad", ha abogado por que ese comportamiento de fondo "siga presidiendo todos los pasos que se den sobre lo sucedido", al tiempo que ha considerado "al pueblo de Huelva tan bueno, tan luminoso como el de Adamuz".

Nieto ha recriminado un tono en los representantes del Gobierno andaluz donde se sostiene que "lo importante son las víctimas" cuando previamente quien fuera consejero andaluz y hoy dirigente nacional del Partido Popular, Juan Bravo, "empezar a alentar la violencia política", que ha concretado en su afirmación de situar la suspensión del funeral de Estado que se anunció para este sábado 31 "por miedo" cuando ha esgrimido que "la Junta de Andalucía y el Gobierno lo decidieron cancelar".

"Por qué se lanza ese mensaje", se ha preguntado de forma retórica Inma Nieto en referencia a Bravo, quien ha esgrimido que sus declaraciones sobre la motivación de suspender el funeral "es alentar la violencia política", al tiempo que ha señalado "repartirse papeles" en la crítica política, antes de remarcar su "llamamiento a la cordura de los representantes políticos para estar a la altura del pueblo" y con ello "a ver si somos capaces de demostrar un poquito de talento".