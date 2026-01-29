Vox critica presencia en la misa funeral de "politicuchos" con "cara de pena que engañan al pueblo"

Archivo - El portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento, Ricardo López Olea (Fotografía de Archivo) - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha criticado que la misa funeral que se oficiará este jueves en Huelva por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) vaya a contar con la presencia de "politicuchos" que van a poner "cara de pena" mientras "engañan al pueblo".

El Palacio de Deportes 'Carolina Marín' de Huelva capital acogerá a las 18,00 horas de este la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra, y a la que acudirán los reyes de España, Felipe VI y Letizia. También estarán presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente, así como el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo.

"Tenemos estos politicuchos que se presentan con todo el descaro y la desvergüenza en los actos para poner carita de pena, cuando son ellos los responsables", ha indicado en rueda de prensa López Olea, para quien hay que tener la "cara como el cemento armado".

Ha agregado que "son el claro ejemplo de la decadencia a la que ha llevado el bipartidismo a este país" y ha querido dejar claro que Vox siempre estará con la gente y no con los "politicuchos".