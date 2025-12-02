Andalucía lidera la caída del paro en noviembre con 6.934 desempleados menos y vuelve a bajar de los 600.000

Archivo - Oficina de empleo en Sevilla en imagen de archivo.- Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 6.934 personas en noviembre en Andalucía en relación al mes anterior (-1,15%) hasta los 595.328 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la bajada de noviembre, se rompen tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en noviembre la mayoría de veces en Andalucía (19 veces) mientras que ha bajado en diez ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2018.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 50.985 parados, lo que supone un 7,9% menos.

Por sectores, el paro bajó en todas las actividades económicas, siendo el Servicios el que acumula mayor descenso (-4.371) seguido de Agricultura (-1.214), Industria (-639), Construcción (-418) y Sin empleo anterior (-292).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (412.853), Sin empleo anterior (70.366), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (30.837), Industria (31.718), Construcción (49.554).

En cuanto a sexos, de los 595.328 desempleados registrados en noviembre, 368.285 fueron mujeres, 4.769 menos (-1,3%) y 227.043, hombres, lo que supone un descenso de 2.165 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,9%).

En noviembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 849 parados menos que a cierre del pasado mes (-1,6%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 6.085 desempleados (-1,11%).

Por provincias, el paro bajó en Sevilla (-2.240), Córdoba (-1.516), Jaén (-1.295), Granada (-1.086), Córdoba (-554), Almería (-439) y Huelva (-290), mientras que solo subió en Málaga (+486).

Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035) y Navarra (+253) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Madrid y Cataluña en donde menos, con retrocesos de 6.934, 3.903 y un 3.119, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En noviembre se registraron 288.673 contratos en Andalucía, un 5,8% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 119.242 fueron contratos indefinidos, cifra un 10,4% inferior a la de noviembre del año anterior y 169.431, contratos temporales (un 2,26% menos).

Del número de contratos registrados en noviembre, el 58,69% fue temporal (frente a un 58,74% del mes anterior) y un 41,26%, indefinidos.

EL PARO BAJA EN 18.805 PERSONAS EN ESPAÑA

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 18.805 personas en noviembre en relación con el mes anterior (-0,8%) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en el sector servicios y entre las mujeres, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el retroceso de noviembre, el número total de desempleados se situó en 2.424.961 personas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado supera la caída experimentada en noviembre de 2024 (-16.036 parados), pero no las bajadas de 2023 (-24.573 desempleados), 2022 (-33.512) y 2021 (-74.381).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en noviembre en 21 ocasiones y ha bajado en nueve, siendo el de noviembre de 2008, con la crisis financiera, el aumento más pronunciado (+171.243 desempleados), y el de noviembre de 2021, el que registró la mayor caída (-74.381 parados).

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en noviembre en 11.881 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 161.057 personas, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 90.705 mujeres (-5,8%) y una caída del desempleo masculino de 70.352 varones (-6,8%).

BAJA EN TODOS LOS SECTORES, EN LOS JÓVENES Y MÁS ENTRE LAS MUJERES

El paro registrado descendió en noviembre en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, con un retroceso mensual de 13.013 desempleados (-0,7%).

Le siguen la industria, con 1.552 parados menos (-0,8%); la agricultura, con una bajada de 1.332 desempleados (-1,7%) y la construcción, que restó 881 parados (-0,5%). Por su parte, el paro disminuyó en 2.027 personas en el colectivo sin empleo anterior (-0,9%), compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer trabajo.

El paro bajó en noviembre en ambos sexos, aunque el descenso entre las mujeres triplicó el de los varones. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.370 mujeres en comparación con octubre (-1%), mientras que el masculino decreció en 4.435 desempleados (-0,4%).

Así, al finalizar el penúltimo mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.466.095 desempleadas, su menor cifra en un mes de noviembre desde 2007, mientras que el de varones totalizó 958.866 desempleados, con lo que ya encadena siete meses por debajo de la cota del millón.

Por edades, el paro entre los menores de 25 años disminuyó en 5.476 desempleados en noviembre (-2,8%), mientras que el de los mayores de 25 25 años descendió en 13.329 personas (-0,6%).

El Ministerio ha resaltado que el número total de parados menores de 25 años cerró noviembre en su nivel más bajo para este mes desde el inicio de la serie histórica, con un total de 188.392 desempleados.

EL 41,3% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En noviembre de este año se registraron 1.296.203 contratos, lo que supone un 0,4% menos que en igual mes de 2024.

De todos ellos, 534.997 fueron contratos indefinidos, un 1,7% menos que en noviembre de 2024. En total, el 41,3% de todos los contratos realizados en noviembre fueron indefinidos, porcentaje que en octubre fue del 42,6%.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 226.124 contratos a tiempo completo, casi un 0,5% menos que en igual mes del año anterior; 139.175 a tiempo parcial (+5,9%) y 169.698 fijos-discontinuos (-8,7%).

De todos los contratos suscritos en noviembre, 761.030 fueron contratos temporales, un 0,5% más que en igual mes de 2024. En total, estos contratos representaron el 58,7% del total de la contratación efectuada en el penúltimo mes del ejercicio.

En los once primeros meses del año se han firmado algo más de 14,4 millones de contratos, un 1,2% más que en igual periodo del año anterior. De ellos, casi 6 millones fueron contratos indefinidos, un 1% menos, y 8,4 millones eran de carácter temporal, un 2,9% más que en el periodo enero-noviembre de 2024.