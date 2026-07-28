El paro sube en 5.400 personas en el segundo trimestre en Andalucía y se crean 63.300 empleos

Archivo - Imagen de archivo de una oficina de Empleo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 5.400 personas en Andalucía durante el segundo trimestre hasta los 627.100 desempleados, un 0,9% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del segundo trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 14,56%.

Esta cifra de parados es la más alta en un segundo trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en Andalucía (16 veces) mientras que ha subido en nueve ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2023.

En el segundo trimestre se crearon en Andalucía 63.300 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 3.681.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 4.308.300 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 68.700 personas (+1,62%).

En el último año el paro ha aumentado en 8.500 personas (+1,4%) en Andalucía y se han creado 134.500 empleos (+3,8%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 143.000 personas (+3,4%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino bajó en 11.800 mujeres (-3,5%), frente a un avance del paro masculino de 17.200 parados (+6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 324.800 y la tasa de paro femenino en el 16,38% . Por su parte, 302.300 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 13%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Andalucía aumentó en 2.800 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 30,91%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 43.800 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 23.500 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.123.300 personas, de los que 2.526.500 tenían contrato indefinido (el 80,89%) y 596.800, temporal (el 19,11%).

Mientras que el sector privado generó 66.900 puestos de trabajo en Andalucía, un 2,26% más, hasta un total de 3.021.000 ocupados, el sector público destruyó 3.500 puestos de trabajo, un -0,53% menos, hasta un total de 660.300 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 39.700 personas en el segundo trimestre (+1,26%) en la comunidad hasta los 3.187.000 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 23.600 (+5,01%), hasta sumar 494.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 26.900 menos (-11,1%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 13.500 más (+4,87%); Agricultura, 11.800 más (+19,31%); Construcción, 5.900 más (+26,34%); Industria, 900 más (+5,45%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas. y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.

En el conjunto del país, el paro bajó en 213.300 personas en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 7,87% con respecto al trimestre anterior, y se alcanzaron los 22,77 millones de ocupados, superando el récord de 22,46 millones de ocupados del cierre del año pasado, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El descenso del paro en el segundo trimestre de este año es el más bajo para este periodo desde 2021, cuando descendió en 117.000 personas.

Al finalizar el segundo trimestre, el número total de parados se situó en 2.495.300 personas y el de ocupados alcanzó los 22.779.000, superando el máximo histórico tras aumentar en 486.000 personas con respecto al trimestre anterior.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha señalado que en el cálculo desestacionalizado (el cálculo que mejor refleja la tendencia de fondo) el ritmo anual de creación de empleo se consolida por encima del medio millón de puestos de trabajo, hasta alcanzar un récord en 22.669.300 de ocupados.

El Ministerio también resalta que es el sexto trimestre consecutivo con un avance interanual superior al medio millón de empleos. En el mismo cálculo desestacionalizado, la ocupación creció en 122.000 personas en el segundo trimestre (+0,54%), acelerando respecto al primer trimestre (+0,44%).

El empleo que se crea está impulsado por el sector privado. En el último año hay 571.900 asalariados con contrato indefinido más, y la tasa de temporalidad se sitúa en el 15%, un nivel que desciende al 12,3% en el sector privado.

Tras el descenso del paro, la tasa de desempleo cayó 0,96 puntos porcentuales, hasta el 9,87%, su valor más bajo en la serie histórica desde 2008.

Por su parte, la tasa de actividad se incrementó en 0,4 puntos porcentuales hasta el 59,29%, tras incrementarse el número de activos en 272.700 entre abril y junio (+1,09%), hasta alcanzar un máximo de 25.274.300 personas.

Según el INE, el número de asalariados aumentó en el segundo trimestre en 529.200 personas (+2,78%), concentrándose la mayor parte del incremento del empleo en el trabajo con contrato indefinido (+386.900), frente a un aumento de los asalariados con contrato temporal de 142.300 (+5,06%), hasta los 2.956.100 millones de personas.