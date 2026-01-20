El Parque de las Ciencias de Granada ofrece un recorrido por la gestión del frío y el calor

Visitantes a la exposición temporal 'Frío y calor. Las temperaturas de la vida'. - PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

El Parque de las Ciencias de Granada ha presentado su nueva exposición temporal 'Frío y calor. Las temperaturas de la vida', que invita a reflexionar sobre el papel fundamental de la temperatura en la vida, la tecnología y los grandes retos contemporáneos de la humanidad, como la sostenibilidad y el calentamiento global.

La exposición podrá visitarse hasta agosto de 2027 y ha sido producida en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

En ella se propone un recorrido científico, tecnológico y social por la gestión del frío y el calor, desde el origen del universo, teniendo en cuenta los límites de la vida hasta el ingenio humano para controlar la temperatura en el hogar, la industria o la producción de energía.

A través de un enfoque accesible y riguroso, la muestra pone de relieve que la capacidad de gestionar la temperatura ha sido clave para el desarrollo de las sociedades, pero también una de las causas de los desequilibrios ambientales actuales.

El director del Parque de las Ciencias, Alfonso Peres, ha destacado que el objetivo de esta clase de iniciativas es que, desde el principio, los ciudadanos puedan compartir el conocimiento que tienen sobre una temática, sus temores o los errores clave relacionados para que la fase inicial de creación de una exposición sea abordada teniendo en cuenta estos puntos de vista.

La exposición se enmarca en la alianza internacional que mantienen desde 2019 el Parque de las Ciencias de Granada, el museo DASA (Dortmund, Alemania) y el Technisches Museum Wien (Viena, Austria), que se prorrogó por otros cuatro años en junio de 2024.

Esta colaboración impulsa la producción de grandes exposiciones itinerantes bajo el lema común 'Un futuro sostenible. Progreso, innovación y sostenibilidad'. Esta es una de las tres exposiciones de gran formato producidas en el marco de este acuerdo y recorrerá las tres sedes internacionales.

El museo DASA y el TMW han diseñado otras dos muestras que también se exhibirán en el Parque de las Ciencias a partir de 2027.

Gregor Isenbort, director del museo DASA de Dortmund, ha valorado la solidez del acuerdo con el Parque de las Ciencias y también lo que supone a nivel museístico una relación entre museos de ciencia de estas características que ha conseguido "no solo crear exposiciones, sino generar redes de trabajo entre distintos países y transmitir valores a la ciudadanía".

EN DETALLE

La muestra se organiza en distintos ámbitos que guían al visitante de forma natural por el papel que el frío y el calor tienen en la vida y en la sociedad.

El recorrido arranca con un espacio inmersivo y sensorial que permite experimentar la temperatura desde la percepción y las emociones para situar después al visitante en el universo y en esa pequeña franja donde la vida es posible.

A partir de ahí, la muestra se adentra en los límites de la vida y en las sorprendentes estrategias que los seres vivos han desarrollado para adaptarse a condiciones térmicas extremas.

El visitante se reconoce luego como parte del relato en el ámbito dedicado al ser humano y la temperatura, donde se explora cómo el cuerpo humano regula el calor y cómo vivimos el frío y el calor en lo cotidiano.

El itinerario continúa con el ingenio humano y la conquista tecnológica de la temperatura, desde el uso del fuego hasta la industria y la producción de energía, y culmina con una reflexión necesaria sobre el impacto global de nuestras decisiones, del hogar al planeta.

Este recorrido se completa con un espacio de participación ciudadana que invita al diálogo, a la escucha y a la construcción colectiva de respuestas ante los retos que plantea la temperatura como el cambio climático, el uso de la energía y la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio térmico que resulte sostenible en el futuro.

El proyecto incorpora un ámbito específico de participación ciudadana que incluye talleres educativos, espacios de conversación y la voz de la infancia, en la que el Consejo Infantil del Parque de las Ciencias ha tenido una intervención muy activa.