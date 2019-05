El partido de los parcelistas de Córdoba irá al Tribunal de Derechos Humanos al no poder presentarse

Publicado 10/05/2019 11:05:07 CET

CÓRDOBA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El partido de los parcelistas de la capital cordobesa, 'Córdoba Crece', ha anunciado que interpondrá en las próximas semanas una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo por considerar que "se han vulnerado distintos derechos fundamentales" al no poder presentarse a las elecciones municipales del 26 de mayo.

En una nota, la dirección del partido ha advertido de "la injusticia" a la que dicen que han sido sometidos, después de que presentó su candidatura ante la Junta Electoral de Zona el día 17 de abril y el día 24 de abril fueron publicadas todas las candidaturas que pretendían concurrir a las elecciones municipales de Córdoba, entre ellas 'Córdoba Crece'.

No obstante, han detallado que el viernes 26 de abril a las 14,35 horas la Junta Electoral mandó un correo electrónico al representante legal del partido en el que le comunicaba que se tenían que subsanar los siguientes defectos: en el último tramo de la lista del 26 a 29 no sé había respetado el porcentaje de paridad y que lo mismo estaba ocurriendo en la lista de los cuatro suplentes. Así, les dieron 24 horas para subsanar dichos errores.

Al respecto, han manifestado que les "sorprendió muchísimo el día y hora de la comunicación la Junta Electoral de Zona y el medio que utilizó, un simple correo electrónico que fue contestado por el representante legal del partido al correo de la Junta Electoral de Zona con dos archivos adjuntos --candidatura firmada y modificada y candidatura modificada en 'Excel'--", si bien, según han apuntado, "al parecer nunca han recibido el correo la Junta Electoral de Zona".

Ante ello, han explicado que el día 29 de abril recibieron de nuevo un correo electrónico de la Junta Electoral de Zona donde se les comunicaba que como no habían subsanado los defectos, procedían a "no dar por buena la candidatura presentada y por lo tanto a no proclamarla". Ese mismo día se volvió a mandar un nuevo correo electrónico con los mismos documentos que se presentaron en el plazo que concedió la Junta Electoral de 24 horas.

En este caso, han agregado que "la junta si lo recibió, pero decidió no darlo por bueno por no acreditarse que se envió dicho correo en tiempo y forma dentro del plazo de las 24 horas concedidas el día 26 de abril".

"SE RESPETABA PERFECTAMENTE LA PARIDAD"

En concreto, han asegurado que "la candidatura que no da por buena la Junta Electoral de Zona la componían 17 mujeres y 16 hombres y en todos los tramos de cinco se respetaba perfectamente la paridad". Sin embargo, "diez candidaturas iguales que la nuestra y con el mismo defecto se han dado por buenas en la provincia", han apostillado.

Además, han relatado que el partido ha llevado a cabo todos los recursos pertinentes, los cuales han sido rechazados por la Junta Electoral, Juzgado Contencioso Administrativo y Tribunal Constitucional.

Sin embargo, han remarcado que "la candidatura presentada es conforme a la ley, por lo que nunca tuvo que ser rechazada por la Junta Electoral", y han avisado que no van a dar "un paso para atrás", de modo que van a "agotar las vías jurídicas europeas e Internacionales"; seguirán "trabajando por la ciudad", y estarán "vigilantes para denunciar cualquier tipo de injusticia que se pretenda llevar a cabo en el Ayuntamiento".