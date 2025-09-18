Los pasajeros internacionales en Andalucía superan los 1,38 millones en agosto, un 6% más que hace un año

Archivo - Salida masiva de cientos de pasajeros en el comienzo de la primera quincena del mes de julio a diferentes destinos internacionales desde el aeropuerto Costa del Sol de la capital, a 1 de julio de 2022 en Málaga (Andalucía, España) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado agosto con más de 1,38 millones de viajeros internacionales, un 6% más que la cifra alcanzada hace un año y que eleva la cifra acumulada desde enero a 9,47 millones de viajeros extranjeros en los aeropuertos andaluces, el 12,6% del registro nacional y un 8,5% más que de enero a agosto de 2024, según los datos publicados este jueves por Turespaña.

Las cifras alcanzadas en agosto en los aeropuertos andaluces representan el 11,9% de lo contabilizado en todo el territorio nacional, que ascendieron a 11,7 millones, un 5,4% más que en el mismo mes de hace un año.

Entre enero y agosto de 2025, España ha recibido 75,4 millones de pasajeros internacionales, registrando un incremento del 5,9% respecto al mismo periodo de 2024.

En agosto, se ha registrado un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados emisores, a excepción de Francia, que retrocede levemente.

En el capítulo de la diversificación de mercados, destacan las subidas de China y Corea del Sur y la recuperación progresiva de Japón; también destacan los aumentos de Brasil, Argentina y Colombia.

En cuanto a los principales mercados emisores, Reino Unido emitió 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,2% del total del flujo de llegadas a España, registrando un avance interanual del 3,9%. Baleares fue el principal destino de los británicos, aglutinando el 27,4% de los pasajeros, seguida por Canarias, con una cuota del 20,7%.

Desde Alemania volaron en agosto 1,6 millones de pasajeros (13,3% del total), con un suave aumento del 1,8%. Baleares fue la principal receptora, con una cuota del 46,5% de llegadas. El resto de comunidades autónomas experimentaron crecimientos con excepción de Madrid.

Desde Italia llegó el 10,4% del flujo de pasajeros recibidos en agosto, 1,2 millones, registrando un crecimiento interanual del 6,8%, que benefició a todas las comunidades excepto a Galicia, que experimentó un leve retroceso.

La Comunidad de Madrid y Cataluña acapararon conjuntamente el 52,3% de las llegadas. En variaciones interanuales, el País Vasco, Cataluña y Canarias tuvieron un comportamiento notorio con aumentos superiores al 10% respecto al mismo mes del año anterior.

Francia emitió el 7,1% del total de pasajeros en agosto con un leve retroceso del 0,7% --que afectó principalmente a Andalucía, Galicia y Aragón-- respecto al mismo mes de 2024.

Baleares y Cataluña acapararon el 47,5% de las llegadas totales de este mercado, pero fue Baleares la que mostró el mayor incremento, recibiendo 12.277 pasajeros internacionales adicionales respecto a agosto del año anterior.

Para finalizar, los pasajeros llegados desde Países Bajos, representaron el 4,3% del total, y experimentaron un aumento del 6,1%. Se dirigieron principalmente a Cataluña y la Comunidad Valenciana, con sendas cuotas en torno al 20,2% y el 19% respectivamente. Excepto Galicia y Asturias, todas las comunidades mejoraron, destacando Andalucía, con una notable subida del 14%.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE DESTINO

En agosto las seis principales comunidades autónomas (Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana) acapararon el 97% del total de llegadas. Todas registraron aumentos, siendo el más intenso el de la Comunidad Valenciana, del 9,8%, y el más moderado el de Baleares, un 2,8%.

En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid Barajas es el que más llegadas recibió en el mes de agosto, con 2,3 millones (un 5,2% más), seguido del de Barcelona, con 2,1 millones pasajeros internacionales (un incremento del 7%), y el de Palma, con 1,8 millones de llegadas, que aumenta en tasa interanual ligeramente un 3%. El mayor incremento interanual lo registra el aeropuerto de Alicante, con un 10% más de llegadas que en agosto del año anterior.