El paso de la borrasca Kristin deja más de cien incidencias en Córdoba a lo largo de la mañana de este miércoles

El Bulevar Gran Capitán de Córdoba con el paso de la borrasca Kristin, con paraguas rotos en el suelo por las fuertes rachas de viento. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Kristin en la mañana de este miércoles por Córdoba ha dejado un balance de más de un centenar de incidencias atendidas por los servicios de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Infraestructuras, Emacsa y Sadeco.

Según ha informado el Ayuntamiento, la mayor parte de estas incidencias ha tenido que ver con la caída de árboles y ramas, el saneamiento de fachadas, la caída de cascotes, antenas, placas solares, así como inundaciones, la mayoría de ellas leves, por el desbordamiento de arroyos. Y se han registrado daños en 45 vehículos en distintos puntos de la ciudad.

En este sentido, desde la Policía Local se han atendido un total de 218 llamadas a la sala del 092 que han dado lugar a la atención de 83 incidencias en distintos puntos de la ciudad. Por su parte, desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) se han realizado 60 actuaciones a lo largo de la mañana.

De la misma manera, desde Policía Local se ha mantenido la vigilancia de los arroyos y zonas con riesgo de inundación a lo largo de toda la mañana. En este sentido no se han producido incidencias significativas a excepción de en Majaneque, en donde se ha desbordado el arroyo La Canchuela, competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), al parecer por una rotura en la zona de encauzamiento. El agua ha cruzado la carretera CH2, a la altura de la gasolinera, y ha provocado inundaciones en varias viviendas del núcleo principal de Majaneque.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de la Delegación de Infraestructuras, junto con técnicos de Emacsa, para evaluar las causas del desbordamiento y poner en marcha soluciones para contener el agua que se realizará con una escollera de bloques de hormigón y sacas de arena.

También desde Infraestructuras, en concreto desde Parques y Jardines, se han desplegado nueve cuadrillas de recogida de ramas --coordinando los trabajos con Sadeco para apoyo de barredoras-- y nueve cuadrillas de poda para trocear y retirar árboles caidos. Junto a estos, el equipo humano se completa con cuatro técnicos que están revisando posibles riesgos en el arbolado. Por este motivo, desde el Ayuntamiento se mantendrá la orden de cierre de parques a la espera de que los técnicos puedan evaluar las condiciones del arbolado y descartar cualquier tipo de riesgo para las personas.

Acerca de los espacios dependientes del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), se han producido múltiples incidencias, la gran mayoría relacionada con la caída de árboles y de ramas de gran porte que, en algunos casos habrían causado daños en las instalaciones. De esta manera, en el Centro de Conservación Animal Zoológico de Córdoba se ha registrado la caída de una decena de árboles que no han causado daños de consideración en las instalaciones.

En el Real Jardín Botánico se han contabilizado una docena de árboles caídos o con daños que, además, han causado desperfectos en las instalaciones de algunos invernaderos --techos rajados y algunos cristales rotos--. De la misma manera, en la Ciudad de los Niños y las Niñas el balance de daños se centra en la caída de unos 15 árboles de gran porte que habrían afectado a alguna de las atracciones e igualmente a la valla perimetral sobre la que ha caído un pino de grandes dimensiones que ha afectado al tráfico rodado en la avenida Menéndez Pidal.

En los próximos días los técnicos municipales evaluarán de forma más detallada los daños causados, así como los riesgos que presentan estas tres instalaciones, dependientes del Imgema que, mientras que esto sucede, permanecerán cerradas al público para garantizar la seguridad de todos los visitantes.