El paso de la última borrasca deja 30 centímetros de nieve nueva en Sierra Nevada

Archivo - Esquiadores en la estación de esquí de Sierra Nevada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca este pasado fin de semana ha dejado 30 centímetros de nieve nueva en la estación de esquí de Sierra Nevada, que prevé llegar en la jornada de este lunes a los 46 kilómetros de superficie esquiable.

La estación granadina encara el inicio del periodo navideño con una estimación de ocupación hotelera de en torno al 70 por ciento y con una previsión de mejora de las condiciones de nieve en virtud de las últimas nevadas que está recibiendo.

Sierra Nevada ha cerrado ya la programación para la Navidad con actividades para todos los públicos, especialmente para las familias.

Así, Papa Noel aparecerá por las pistas de la estación (23 y 24 de diciembre), los mejores músicos de Sierra Nevada actuarán en Borreguiles (27, 28 y 29 de diciembre; 2 y 3 de enero), un mercadillo navideño ofrecerá productos tradicionales en la plaza de Andalucía (del 16 al 29 de diciembre), el cine infantil amenizará las tardes de los niños (2, 3 y 4 de enero) y los Reyes Magos desplegarán su magia por la pista de El Río (5 enero).

Con todo, el acto más relevante de la Navidad en Sierra Nevada será la retransmisión, por primera vez en la historia, de las campanadas de Nochevieja desde la plaza de Andalucía por Canal Sur Televisión.