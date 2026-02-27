La patronal Construcor considera "ilegítima" la huelga indefinida de los gruistas en Córdoba

Gruistas en huelga concentrados junto a las obras de varios edificios en Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la construcción en Córdoba, Construcor, ha calificado este viernes como "ilegítima" la huelga indefinida que, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, siguen los gruistas de la provincia por segundo día consecutivo, en demanda de una subida del plus de dedicación, y con un seguimiento casi del 100%, según los sindicatos.

A este respecto y en una nota, Costrucor ha señalado que la huelga, además de "ilegítima", es "contraria al interés del conjunto de los trabajadores del sector, de sus empresas, así como para los derechos de los ciudadanos, ya que afectan a la totalidad de las obras de construcción en marcha y muy especialmente a las de vivienda protegida, mayoritarias en la actualidad".

Según ha afirmado Construcor, "los convocantes y participantes saben perfectamente que sus reivindicaciones están fuera de las competencias del Convenio de la Construcción de Córdoba, que están acogidas a su vez, a las del convenio nacional del sector de la Construcción y que exceden de los límites establecidos por sindicatos y empresarios a nivel estatal en su comisión paritaria".

La patronal ha destacado que, "como gesto de buena fe y ánimo de negociar", ofreció "en noviembre pasado, en el seno del Sercla, un acuerdo por el cual se subía transitoriamente el plus de dedicación de los gruistas, en un 100%, a la espera del pronunciamiento de la citada comisión paritaria estatal. Esta subida del plus de dedicación era la única reivindicación manifestada".

"Ese incremento transitorio del 100%, que se mantendría mientras durasen las negociaciones, suponía el doble de lo dispuesto en el convenio colectivo provincial, acogido al convenio nacional del sector de la Construcción", según ha reiterado la organizacion empresarial.

Sin embargo, "a pesar de que esos acuerdos fueron asumidos por las partes, tanto sindicatos, como empresarios, en el Sercla, y sin haber recibido todavía la respuesta de la comisión paritaria estatal a esa consulta, se ha convocado la huelga reivindicando que la subida del plus de dedicación sea de casi un 500%, cuando la subida transitoria ya se elevaba al 100%". Por lo tanto, Construcor considera que la huelga, "además de ilegítima, es también irresponsable".