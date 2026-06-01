PAU 2026 en Andalucía: estos son los cupos de acceso y las plazas reservadas para entrar en la universidad

Archivo - Varios alumnos antes de comenzar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes andaluces afrontan la recta final de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este curso, que se celebrará en convocatoria ordinaria los días 2, 3 y 4 de junio y en la que participarán un total de 53.495 alumnos procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior. Una de las dudas más habituales entre los aspirantes es cuál es el cupo para acceder al grado que desean cursar.

En la admisión a los grados se distingue el cupo general, que aglutina todas las plazas de cada enseñanza universitaria y centro, descontando las reservadas que sean ocupadas por personas de colectivos de especial consideración.

En este último apartado se encuadran el cupo específico de alumnos con titulación universitaria o equivalente, que cuenta con un 1%, o el de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, que tiene asociado un 5% de las plazas.

En este capítulo también se incluye el grupo de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, que disponen de un 3% de la oferta de plazas, porcentaje que se eleva hasta el 8% en las titulaciones de Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Igualmente, computan aparte del cupo general, las plazas estipuladas para quienes acceden por la vía de mayores de 25 años (2%), las dirigidas a quienes lo hacen por ser mayores de 40 años con experiencia laboral y/o profesional y mayores de 45 años (2%).