PCA e IU Córdoba señalan que el 8M "vuelve a ser una cita imprescindible para defender derechos en riesgo"

La responsable del Área Feminista del Comité Local del PCA y coordinadora de la Dirección Colegiada de IU en Córdoba, Paqui Delgado. - IU

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) e Izquierda Unida (IU) en Córdoba capital, ante la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo, han destacado que la misma "vuelve a ser una cita imprescindible para defender derechos que hoy están en riesgo", en "un contexto internacional de guerra, auge del fascismo y ofensiva contra derechos que durante décadas se conquistaron con lucha y organización".

Así lo ha destacado, a través de una nota, la responsable del Área Feminista del Comité Local del PCA y coordinadora de la Dirección Colegiada de IU en Córdoba, Paqui Delgado, quien ha señalado que este 8M hay que reivindicar la necesidad de "seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria", siendo preciso volver "a tomar las calles para alzar la voz con más fuerza que nunca".

Se trata de manifestarse para defender "una educación pública, feminista y democrática", exigiendo "un sistema de cuidados público y digno" y reclamando "políticas reales de igualdad", además de "la erradicación de todas las violencias machistas".

Desde ambas organizaciones han recordado que "el feminismo ha sido históricamente una de las principales herramientas de avance democrático y social" y, por ello, este año la organización traslada el lema impulsado por el PCE para esta jornada: 'No vamos a volver al blanco y negro', una consigna que alude "al intento de retroceso en derechos y libertades que promueven sectores reaccionarios en distintos países".

En esa misma línea, el secretario político local del PCA en Córdoba ciudad, Fran Martínez, ha advertido que "la actual ofensiva contra los derechos de las mujeres forma parte de una estrategia política más amplia", y ha añadido que "el avance de la extrema derecha y de las políticas reaccionarias pretende devolvernos a un tiempo de desigualdad y silencio". Por eso, "frente a ese intento de retroceso, el feminismo organizado vuelve a demostrar que es una fuerza social capaz de defender derechos y ampliar libertades".

En consecuencia, tanto desde IU, como desde el PCA en Córdoba ciudad han hecho un llamamiento a la ciudadanía, y "muy especialmente a la clase trabajadora", a participar en la manifestación convocada por la Asamblea 8M, que recorrerá las calles de la ciudad el próximo domingo 8 de marzo a partir de las 12,00 horas, desde la Glorieta de la Cruz Roja hasta la Plaza de las Tendillas, donde concluirá con la lectura de un manifiesto.