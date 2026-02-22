Pedro Fernández (PSOE) "valora" si concurrir a las andaluzas: Aún es pronto para tomar la "decisión definitiva"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. A 19 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada y delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones autonómicas, previstas para este año 2026, desde la candidatura socialista por la provincia granadina es "una cuestión que se está valorando", si bien aún no ha adoptado una "decisión definitiva".

Así lo ha trasladado el dirigente provincial socialista en una entrevista concedida a Europa Press en la que, a la pregunta de si se plantea concurrir a las próximas elecciones andaluzas como candidato del PSOE por la provincia de Granada, ha contestado que "aún es pronto para poder dar una respuesta" a eso.

"Evidentemente, es una cuestión que estoy valorando y se está valorando, pero tenemos que avanzar un poquito más para tomar la decisión definitiva", ha añadido sobre dicha posibilidad Pedro Fernández, que asumió el año pasado la dirección del PSOE de Granada sustituyendo a José Entrena como secretario general.

Ha añadido que, "en todo caso, desde el puesto en el que en cada momento" le "corresponda estar, la Delegación del Gobierno o cualquier otro", no tiene que haber duda de que su "interés es, evidentemente, el de la salvaguarda y el crecimiento de Andalucía en su conjunto".

"Y, como secretario general del PSOE de Granada, velo y miro, escrupulosamente, por todo aquello que necesita la provincia de Granada, y también por todo aquello que la Junta de Andalucía no está haciendo" en dicho territorio, según ha agregado.

Pedro Fernández ha reprochado así un "maltrato" a Granada por parte del Gobierno andaluz del PP-A, así como un "agravio comparativo" en ámbitos como los de la sanidad, la dependencia, las inversiones o la cultura.

Al respecto, el dirigente socialista ha criticado que, mientras que la ciudad de Granada aspira a ser elegida Capital Europea de la Cultura en 2031, la Junta se dedica a "desmantelar organismos tan importantes" en la provincia granadina como la Escuela Andaluza de Salud Pública, que era "un referente internacional, colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", según ha subrayado.