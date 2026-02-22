Pedro Fernández: Montero "ha reactivado" el PSOE-A con su liderazgo y "dando ejemplo de magnífica gestión"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. A 19 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido que la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año 2026, María Jesús Montero, "ha reactivado completamente al PSOE de Andalucía" desde que accedió al cargo de secretaria general, hace ya un año, y está liderando la federación socialista "como ella sabe hacerlo, dando ejemplo de una magnífica gestión".

Así lo ha reivindicado el también secretario general del PSOE de Granada en una entrevista concedida a Europa Press cuando se cumple el primer aniversario del XV Congreso Regional que el PSOE-A celebró en Armilla (Granada) para renovar su dirección, con María Jesús Montero al frente relevando a Juan Espadas en la Secretaría General.

Al hacer balance de la gestión de Montero como líder de los socialistas andaluces, Pedro Fernández ha aludido al "gran paquete de ayudas" que ha impulsado el Gobierno de España para responder a los daños ocasionados por las borrascas que se han sucedido en Andalucía en lo que va de año, del que ha subrayado que tiene "la envolvente del Ministerio de Hacienda que ella dirige", y que le ha dado un "potencial para Andalucía extraordinario", según ha puesto de relieve.

Además, Pedro Fernández ha reivindicado iniciativas del Gobierno vinculadas a Montero como la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que supondría "5.800 millones de euros más anuales para Andalucía" respecto a lo que recibe actualmente, o su "compromiso de construir 100.000 viviendas con mil millones anuales procedentes precisamente de esa mejora de la financiación".

El delegado ha defendido así que la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A "está demostrando que tiene una capacidad de gestión impresionante", y su presencia en el Consejo de Ministros le da un "matiz andaluz" a cuestiones como las "ayudas absolutamente extraordinarias" aprobadas frente a los temporales, o a la propuesta de condonación de deuda autonómica de la que Andalucía sería la comunidad que "más se beneficiaría de nuevo", según ha puesto de relieve para defender así que la presencia de Montero en el Gobierno de España "es muy buena para que Andalucía siga avanzando".

Pedro Fernández ha apuntado que Montero se mantiene en el Consejo de Ministros mientras llega la convocatoria de elecciones andaluzas "sabiendo que, seguramente", el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), haría "uso de esas transferencias históricas que le están llegando de dinero" desde la administración central "sin nombrar ni una sola vez al Gobierno de España, con deslealtad absoluta desde el punto de vista institucional".

Además, Pedro Fernández ha criticado que el presidente de la Junta y del PP-A se opone a los "grandes logros" que la dirigente socialista "ha puesto encima de la mesa", como las propuestas de condonación de deuda y de reforma de la financiación autonómica, sólo "por intereses estrictamente políticos" vinculados a su militancia en el PP.

En todo caso, el delegado del Gobierno ha trasladado su confianza en que los andaluces "saben" que María Jesús Montero, desde el Gobierno central, "está mirando permanentemente por los intereses de Andalucía", y ha concluido confirmando que, cuando se convoque "el proceso electoral" autonómico por parte del presidente de la Junta, se centrará en su rol al frente de la candidatura del PSOE-A, que, en todo caso, "está preparado" para afrontar dichas elecciones, según ha sentenciado.