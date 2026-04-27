Pegalajar (Jaén) verá reforzada la seguridad con motivo de la Superfinal de la Copa del Mundo de Parapente

Asistentes a la reunión de la Junta Local de Seguridad. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PEGALAJAR (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Pegalajar verá reforzada la seguridad con motivo de la Superfinal de la Copa del Mundo de Parapente, que reunirá a 130 pilotos entre los próximos 11 y el 22 de mayo.

Esta cita, que se celebrará en el paraje Siete Pilillas, ha centrado este lunes una reunión de la Junta Local de Seguridad, copresidida por el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y el alcalde, Manuel Carrascosa.

El encuentro también ha contado con mandos de la Comandancia de la Guardia Civil, miembros de la Policía Local y Protección Civil, así como responsables del Club de Parapente de Pegalajar y el presidente de la Comisión Técnica Nacional de Parapente de la Federación Española de Deportes Aeronáuticos, Antonio Lope.

Fernández ha señalado que es un evento deportivo con "un claro carácter internacional y, por tanto, conlleva una importante afluencia de personas y de participantes en un lugar destacado para la práctica del parapente por sus características aerológicas y de acceso". Ha añadido que la competición estará acompañada de actividades paralelas, como la presencia de la patrulla paracaidista del Ejército del Aire.

"Desde hace años nuestra provincia es un referente para la práctica de deportes aéreos, siendo conocida como provincia del aire, atrayendo a visitantes internacionales que vienen a disfrutar de este tipo de deportes", ha declarado el subdelegado.

En este sentido, los participantes a la reunión de la Junta Local de Seguridad han perfilado el operativo, que tiene como objetivo velar por la protección tanto de los asistentes como de los 130 pilotos procedentes de una treintena de países.

Fernández ha explicado que la competición "consistirá en carreras a través de un circuito aéreo que se marcará cada día de competición en función de las condiciones meteorológicas, siempre volando sin ningún tipo de propulsión y utilizando únicamente los vientos ascendentes".

"Hemos escuchado las propuestas e inquietudes de los organizadores de este campeonato, que han estado trabajando de forma previa a lo largo de los últimos meses para analizar posibles mejoras en el dispositivo de seguridad que estableceremos de forma coordinada con el Ayuntamiento de Pegalajar", ha comentado.

Por su parte, el alcalde ha mostrado su satisfacción por que el centro de vuelo de esta localidad "atraiga a pilotos durante prácticamente todo el año y en estas fechas siempre acoja campeonatos nacionales e internacionales". Entre ellos, se encuentra esta Superfinal de la Copa del Mundo, sobre la que ha dicho esperar que "tenga una gran repercusión y ayude a difundir la marca Pegalajar natural".