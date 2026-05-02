El PSOE acusa a la Junta de "maltratar" a la Sierra de Cádiz, "que sufre un estado de abandono en sus carreteras"

El candidato del PSOE por Cádiz al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, con el alcalde de Zahara de la Sierra. - PSOE

ZAHARA DE LA SIERRA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, ha vuelto a la Sierra de Cádiz este sábado a "poner en tela de juicio las inversiones de las que presume el candidato del PP, Antonio Sanz", criticando el "maltrato reiterado a la comarca serrana que aún sufre el mismo estado de abandono en sus carreteras tres meses después de todo lo prometido tras el tren de borrascas".

Según ha indicado el PSOE en una nota, durante una comida convivencia con la militancia junto al alcalde de Zahara de la Sierra, Santi Galván, y al alcalde de Grazalema, Carlos García, Juan Cornejo ha manifestado de que el 17 de mayo es una cita clave para "frenar la degradación de lo público" en materias como la Ley de Dependencia, "donde la Junta tarda dos años en resolver expedientes, o el desmantelamiento de líneas educativas en las zonas rurales".

"Si la sanidad está mal en la provincia, en la Sierra todavía peor, vinieron hace tres meses disfrazados para intentar parecer más cercanos pero tras tres meses se han olvidado de la Sierra, donde no viene ninguna inversión, las carretas siguen cortadas, en mal estado y de todo lo que prometieron, no han hecho nada", ha señalado Cornejo.

Así, ha reclamado a la Junta "que inviertan el dinero que prometieron" como ha hecho el Gobierno de España con los 245 millones de euros en ayudas que han destinado para paliar los efectos de los temporales. "Nosotros siempre hemos estado aquí, venimos en campaña pero hemos estado antes y siempre y eso los vecinos lo valoran", ha asegurado, antes de manifestar que el PSOE es "un partido que defiende los intereses de esta tierra siempre porque tiene concejales en todos los municipios y eso es fundamental".

Cornejo, en el transcurso de una comida de convivencia en Zahara de la Sierra, ha pedido la confianza ciudadana para el 17 de mayo, "que salga masivamente para que nadie escriba nada por nosotros y sigamos avanzando".

Por su parte, el alcalde de Zahara, Santi Galván, a calificado de "insulto de la Junta a Zahara el conceder solo 19.000 euros para daños por temporales valorados en cinco millones" y ha anunciado la renuncia oficial a la "ridícula" ayuda para el arreglo de caminos públicos afectados por temporales. En contraste, el regidor socialista ha puesto en valor la gestión del Gobierno de España, "que a través del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, destinará hasta 23 millones de euros para infraestructuras en el municipio".

