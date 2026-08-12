Una pelea en la calle en Huétor Tajar (Granada) acaba con un apuñalado hospitalizado y una mujer herida leve

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una trifulca en el municipio granadino de Huétor Tájar ha acabado en la madrugada de este miércoles con un varón hospitalizado tras ser apuñalado y con una mujer también herida leve por arma blanca.

Según la información publicada por medios locales y corroborada por la Guardia Civil, sobre las 2,40 horas, en la madrugad de este miércoles, se recibió una llamada que alertaba de una pelea entre varias personas en la localidad de Huétor Tájar.

Como consecuencia del altercado, resultó herido grave por arma blanca un hombre que fue trasladado al hospital PTS de Granada, así como una mujer con herida de pronóstico leve, también por arma blanca.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y ha informado de que, por el momento, no se han practicado detenciones en torno a este caso.

REACCIÓN DEL PP

Respecto a este suceso, el Partido Popular de Huétor Tájar ha publicado un mensaje en sus redes sociales, en el que hace constar su preocupación ante lo que considera un "deterioro de la seguridad", que aseguran que vienen percibiendo muchos vecinos del municipio.

"El reciente incidente ocurrido en pleno centro del pueblo, vuelve a poner sobre la mesa una realidad que no podemos ignorar. A ello se suman los continuos robos y daños en vehículos, los robos a personas y los asaltos en viviendas que están generando preocupación e inseguridad entre nuestros vecinos", señalan.

El PP considera "insuficiente" la respuesta del alcalde y del equipo de gobierno, reclama que la seguridad ciudadana sea "una prioridad" y asegura que la localidad necesita "más prevención, más presencia policial y una Policía Local con efectivos suficientes para poder desarrollar su labor con garantías".

En el mismo mensaje, el PP local, que dice no buscar alarmismo ni confrontación, asegura que la inmigración debe abordarse "desde el respeto a las personas, pero también desde el cumplimiento de las leyes, la integración y la garantía de la seguridad y la convivencia para todos". "No se puede permitir que la falta de planificación o de medios termine generando problemas de convivencia o inseguridad", concluyen.