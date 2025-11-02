La pensión media de jubilación en Granada se sitúa en 1.296 euros, un 4,8% más que hace un año y 370 euros más que 2018

Archivo - Mano de una anciana con bastón en una imagen de archivo. - CECUA - Archivo

GRANADA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado en octubre 203.909 pensiones a 181.365 personas en la provincia de Granada, situándose la pensión media de jubilación en 1.296 euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior (59 euros más) y un aumento del 40% en comparación con octubre de 2018, cuando se situaba en 926 euros.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, en total, la diferencia alcanza 370,55 euros más en siete años, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En este sentido, la pensión de incapacidad permanente, percibida por 24.754 personas en la provincia, ha alcanzado una media de 1.125 euros, mientras que la de viudedad, con 45.040 beneficiarios, se ha situado en 788 euros. Asimismo, 7.683 personas han recibido la pensión de orfandad, con un importe medio de 480 euros, y 1.432 pensiones se han abonado a favor de familiares, con una cuantía media de 755 euros.

En conjunto, la pensión media del sistema -que incluye las de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares- se sitúa en 1.129 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,9% en un año (53 euros más) y un 39,7% más que en 2018, cuando la media provincial era de 807 euros.

Así, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha destacado que "estos datos reflejan el compromiso del Gobierno de España con la revalorización de las pensiones y con la mejora del poder adquisitivo de nuestros mayores, garantizando la sostenibilidad del sistema público y su capacidad para ofrecer seguridad y estabilidad a miles de familias granadinas".

Asimismo, ha subrayado que "detrás de estas cifras hay un compromiso firme con la justicia social y con la dignidad de las personas mayores, que han contribuido durante décadas al progreso de nuestra sociedad".

En el ámbito nacional, la Seguridad Social ha abonado en octubre un total de 10.397.372 pensiones a 9.405.352 personas, con una nómina que asciende a 13.675 millones de euros. La pensión media del sistema en España se sitúa en 1.315 euros mensuales, un 4,4% más que en el mismo mes del año pasado.