Personal de fundaciones públicas de investigación andaluzas protestan para exigir el "desbloqueo" del convenio colectivo

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores y personal de apoyo de las cuatro fundaciones públicas de investigación sanitaria en Andalucía han participado este miércoles en la primera de las movilizaciones, convocadas por CCOO, UGT, CSIF, SMA y SATSE, ante el "bloqueo" de su primer convenio colectivo por parte de la Junta de Andalucía, que culminarán en una convocatoria de huelga "si finalmente no se llega a un acuerdo".

CCOO ha explicado a través de un comunicado que con estas movilizaciones "se exige que las distintas consejerías de la Junta dejen de bloquear la publicación del convenio colectivo de las fundaciones de investigación, negociado durante dos años y pactado con las direcciones de las mismas".

El sindicato ha detallado que el Gobierno andaluz alega, como motivo para bloquear el convenio, que supone un incremento de masa salarial --concretamente, para los 2.500 afectados, un total de 237.587,99 euros al año, es decir, de menos de 90 euros por persona afectada--. El responsable de fundaciones de investigación sanitaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Luis González, ha destacado que se trata de "un incremento mínimo para unificar las condiciones de 2.500 trabajadores de cuatro fundaciones distintas y con enormes diferencias salariales entre ellos".

González ha añadido que "se da la circunstancia de que ese incremento de masa salarial no va a significar ningún gasto extra para la Junta, que no pone ni un euro de fondos propios para la investigación sanitaria, ya que las fundaciones se nutren de concursar para la asignación de ayudas, pública y privada, a la investigación".

"Los investigadores critican que, mientras se bloquea su convenio colectivo alegando que no se puede incrementar la masa salarial, la misma Junta no ha tenido problema en incrementar en 24 millones la masa salarial del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para pagar la dedicación exclusiva a los médicos que mantienen una consulta privada", ha añadido.

Asimismo, el personal investigador y aquel dedicado a la gestión de la investigación de Fisevi, Fimabis, Fibao y Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud han exigido a través de la movilización una amplia estabilización de sus plantillas, cuya precariedad viene sufriendo más de un 90% del personal.

Para la organización sindical, el Gobierno andaluz "desprecia la investigación sanitaria y desoye las resoluciones del propio Parlamento de Andalucía que, el 24 de septiembre de 2020, aprobaba las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de Andalucía que disponían aumentar la financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud".

El dirigente sindical ha aseverado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no se ha dignado a dar respuesta a una carta que le hicieron llegar los comités de empresa de las fundaciones en junio de 2021 pidiendo su intervención para desbloquear el convenio". "Sin ciencia no hay futuro, sin investigación sanitaria no estaríamos superando la pandemia, y la Junta de Andalucía sigue maltratando a los investigadores se va a encontrar con una huelga de la investigación sanitaria", ha apostillado.