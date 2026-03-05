Personal del SAS conoce las mejoras que tendrá el nuevo Estatuto Marco en sus condiciones de trabajo. - SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT Y CSIF

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla han conocido este jueves detalladamente las mejoras que contempla el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en el marco de una Asamblea Informativa organizada por los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación, Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF.

Según han informado Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF en una nota, estas organizaciones sindicales alcanzaron un acuerdo con el Ministerio de Sanidad, el pasado 26 de enero, y, desde entonces, están celebrando encuentros con personal del ámbito sanitario de distintas autonomías para explicar los pormenores del proyecto normativo, así como de la negociación mantenida con el departamento de Mónica García durante los últimos tres años.

En esta línea, Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF han iniciado una ronda de reuniones y contactos con todos los grupos con representación en el Congreso de los Diputados con el objetivo de "abordar el debate y negociación de esta norma, una vez entre en la Cámara Baja, con un conocimiento detallado de su alcance y objetivos".

Asimismo, las organizaciones presentes en el Ámbito de Negociación han considerado necesario que profesionales, partidos políticos, administraciones y la sociedad en sí, conozcan el contenido de la norma y puedan discernir entre lo que realmente se incluye en el texto acordado "y lo que desde otros ámbitos se intenta trasladar a la opinión pública, y que, sencilla y claramente, no es verdad", han apuntado.

En la Asamblea Informativa han participado la presidenta de Satse, Laura Villaseñor; la responsable del Área de Acción Sindical Pública de la FSS-CCOO, Lucía García; la secretaria general de Sanidad de UGT-Servicios Públicos, Begoña Ballell, y el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.

En sus intervenciones, han aludido al más de centenar de mejoras plasmadas en la norma, tras una negociación "ardua, compleja e influenciada por mucho ruido exterior". Avances de "gran calado" en aspectos como la clasificación profesional de todo el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y su correspondiente reconocimiento retributivo, la jornada de trabajo, la jubilación anticipada y parcial, la estabilidad en el empleo, la carrera profesional o la conciliación.

En esta línea, los sindicatos han expuesto que "la tramitación aún pendiente no estará exenta de dificultades y obstáculos", pero han reiterado "la necesidad de que se apruebe en esta legislatura y que, a partir de ese momento, todos los servicios de salud empiecen a hacer realidad todas y cada una de las medidas contempladas en el nuevo Estatuto Marco".

Al respecto, han incidido en que, "sin un nuevo Estatuto Marco, las condiciones de trabajo de todo el personal del Sistema Nacional de Salud serán cada vez peores, y, como consecuencia, la atención y los cuidados que se presta al conjunto de la sociedad también, ya que son dos caras de una misma moneda", han señalado.

Entre otras mejoras, han destacado el establecimiento de un nuevo modelo de clasificación profesional, al que deberá ir ligado un reconocimiento salarial adecuado acorde con el nivel de titulación --y especialización si es el caso-- así como el reconocimiento del derecho al acceso voluntario a la jubilación parcial y el inicio del procedimiento ante el Ministerio de Seguridad Social de cara a posibilitar la jubilación voluntaria anticipada.

Asimismo, el anteproyecto de Ley contempla, además, que los procesos de selección del personal estatutario fijo se realicen con una frecuencia, al menos bienal, "resolviéndose en un plazo máximo de 18 meses, lo que contribuirá de manera decisiva en la reducción de la temporalidad".

Por otro lado, han promovido que la movilidad voluntaria se realice mediante el sistema de Concurso Abierto y Permanente (CAP) en todos los servicios de salud y con una periodicidad anual. Así, otras mejoras significativas son la implantación de la jornada de 35 horas semanales en los servicios de salud --que aún restan por hacerlo para que en todo el Estado se disfrute de una misma jornada laboral anual-- o el reconocimiento del "solape de jornada" como tiempo efectivo de trabajo en todas las comunidades autónomas.

En relación a los turnos, se establecen sistemas de programación del trabajo y planificación anual y se recoge el derecho a conocer con antelación la cartelera de trabajo anual y a la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a mayores de 55 años sin merma retributiva, además, de poder beneficiarse también de esta exención las profesionales embarazadas en riesgo durante la lactancia y las reducciones de jornada por cuidado de hijos.

Por último, en cuanto a las guardias que hace el personal sometido a este régimen dentro del SNS, el Estatuto Marco las limita a cinco al mes y a un máximo de 17 horas seguidas, "eliminando la posibilidad de extenderlas a 24 horas, como ocurre en la actualidad, salvo por consentimiento voluntario".