Piden 12 años de cárcel a un acusado de intentar asesinar a un varón tras el robo de una botella en Córdoba

CÓRDOBA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide una pena de 12 años de cárcel para un hombre acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa supuestamente cometido contra un joven que estaba con su hermano y otros amigos en el recinto ferial de la capital, después de que un amigo del procesado supuestamente robara una botella de un coche de los otros. El juicio se prevé celebrar la próxima semana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Además, el fiscal solicita cuatro años y seis de meses de cárcel para otro procesado, que acompañaba al primero, por un delito de lesiones cualificadas por el empleo de instrumentos peligrosos, con la agravante de alevosía, al usar una botella de vidrio contra el otro hermano, así como nueve meses de prisión para un tercer acusado del mismo grupo por un delito de participación en riña tumultuaria.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, dos hermanos estaban con un grupo de amigos junto a un coche en el recinto ferial y, en un momento, un desconocido se aproximó "furtivamente" a dicho vehículo y "extrajo del maletero una botella", por lo que ambos hermanos reprendieron al varón y "se encararon con él".

Momentos después se arremolinaron en dicho lugar unos 20 individuos a cuyo grupo pertenecía el hombre que había tratado de sustraer la botella, entre los cuales se encontraban los tres acusados, siendo el resto de "identidad desconocida", y "mostrando todos ellos una actitud manifiestamente hostil y agresiva" hacia los hermanos.

En un momento determinado, cuando uno de ellos trataba de socorrer al otro fue "súbitamente acometido" por uno de los procesados, que se hallaba situado a su espalda, el cual le propinó "de modo sorpresivo un botellazo en el rostro, quedando momentáneamente aturdido".

Mientras tanto, "un numeroso grupo de individuos acometió y derribó" al otro hermano, a quien, "una vez que se hallaba caído en el suelo, le propinaron feroces golpes y patadas, sin que le fuese posible defenderse", ocasión que aprovechó otro de los acusados para "asestarle repentinamente dos puñaladas en el costado, haciendo para ello uso de un arma blanca que no ha podido ser hallada".

ATENCIÓN EN EL HOSPITAL

En este caso, el fiscal asegura que "ocurrió tal acción de modo tan fugaz que el varón no se apercibió de que había sido gravemente herido hasta varios minutos después, cuando, una vez finalizado el ataque, subió a bordo de su vehículo para dirigirse al hospital".

Entretanto, el otro hermano, tras haber recibido el botellazo en el rostro, fue perseguido por un tercer procesado y otros individuos desconocidos que "portaban armas blancas, hasta que finalmente logró escapar de ellos y ocultarse" en una zona, "donde permaneció escondido hasta que sus perseguidores finalmente abandonaron el lugar".

Asimismo, en la calificación se expone que un amigo de los hermanos fue "agredido por individuos desconocidos cuando se disponía a subir a su vehículo para abandonar el lugar, los cuales le lanzaron piedras que lo hirieron a él y provocaron graves destrozos en el vehículo de su propiedad".