Piden seis años de cárcel para un ladrón multireincidente que robó y golpeó a un hombre en Motril (Granada)

Archivo - Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Granada pide seis años de prisión y multa de 1.080 euros a un delincuente multirreincidente que asaltó a un hombre para robarle y golpearle en la localidad de Motril.

Así se señala en el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el fiscal también pide para este individuo la prohibición de acercarse a su víctima a menos de 200 metros durante ocho años y seis meses.

En cuanto a los hechos por los que se le va a juzgar, el acusado supestamente abordó el 11 de febrero de 2024 a un hombre de 71 años "con limitación deambulatoria" en una calle de la referida ciudad y le exigió que le diese el dinero que llevaba encima.

Tras negarse la víctima a darle el dinero, el acusado supuestamente "le propinó dos puñetazos en la cara y uno en el pecho para a continuación arrástrarlo por el suelo", logrando finalmente sustraerle 15 euros y un paquete de tabaco, "no logrando, pese a intentarlo, sustraerle la muleta con la que --la víctima-- se ayuda a caminar", señala el escrito.

Para el fiscal, el acusado es autor de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito leve de lesiones y en él recae el agravante de multirreincidencia.

Así, por el delito de robo con violencia e intimidación le pide seis años de prisión y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del agredido por ocho años. Y por el delito leve de lesiones, el fiscal solicita tres meses de multa a 12 euros por día y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros durante seis meses.

El juicio está previso para su celebración el próximo 6 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.