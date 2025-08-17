El Plan Infoca da por controlado el incendio declarado este sábado en Villanueva del Rey (Córdoba)

Cuatro medios aéreos se incorporan a la zona del incendio de Tarifa. A12 de agosto de 2025. en Tarifa, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

VILLANUEVA DEL REY (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El incendio declarado en la tarde de este pasado sábado en Villanueva del Rey (Córdoba) se ha dado por controlado este domingo, tras haber contado con hasta 14 medios aéreos para intentar controlar el fuego.

Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido controlado sobre las 19,00 horas de esta jornada. El incendio no se encuentra cerca núclero poblacionales pero se trata de una zona con una orografía compleja en una zona de pasto de alta combustión sin vegetación frondosa.

Además, el incendio fue estabilizado en la madrugada de este domingo, en torno a las 02,20 horas, después de un aumento de los medios en la tarde del sábado con 14 medios aéreos, siete grupos de bomberos forestales y cinco camiones autobomba, entre otros.

Hasta el momento, han estado trabajando para extingir este incendio sobre el terreno dos helicóperos, un semipesado y otro ligero, seis camiones autobomba, tres buldóceres, ocho grupos de bomberos forestales dos encargados, seis técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de medio ambiente. Además de dos drones, la Unidad de Sistemas en Emergencia y una unidad médica.