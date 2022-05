Planas advierte de "falsedad" en declaraciones de Junta sobre la PAC: "No acepto que se den la vuelta a los hechos"

MONTORO (CÓRDOBA), 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este miércoles que existe "falsedad" en las declaraciones realizadas por la Junta de Andalucía sobre la Política Agraria Común (PAC).

"No acepto que se den la vuelta a los hechos", ha señalado Planas en respuesta a los medios de comunicación, quien ha lamentado "muchísimo" la posición de la Junta, porque "aquí estamos para sumar y no para entrar en polémicas falsas".

Planas ha asistido a la XXI edición de la Feria del Olivo, organizada por el Consorcio Feria del Olivo, la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), la Feria cuenta con el patrocinio de Caja Rural Jaén y promoción por parte de Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de otras autoridades, como el secretario general de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, Vicente Pérez García de Prado; Dolores Amo, vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, el delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca en Córdoba, Juan Ramón Pérez Valenzuela, y Ana María Romero, alcaldesa de Montoro y presidenta del Consorcio Feria del Olivo, entre otros.

Con respecto a la PAC, Planas ha considerado que los tres años de trabajo y "las más de 5.000 páginas" que están colgadas en el ministerio tienen "una justificación absoluta".

"No acepto ninguna lección que no esté fundamentada en ningún dato razonable. Tenemos miles de cálculos efectuados y no acepto el fraude ni el fraude intelectual. Decir esas declaraciones en estas condiciones me parece una falsedad", ha manifestado.

Asimismo, ha defendido que el trabajo con la PAC en España "ha sido considerado modélico" en Europa y que este es un momento de "sumar y no dividir buscando broncas falsas e inútiles". "La PAC es una gran oportunidad para todos, no debe ser un elemento de división en campaña electoral. No acepto que se den la vuelta a los hechos", ha concluido.