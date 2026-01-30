El pleno del Ayuntamiento de Jaén aprueba pedir al Estado la cesión del solar aledaño al Museo Íbero

La concejala de Urbanismo de Jaén, África Colomo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado este viernes la petición al Estado para la cesión del solar del Museo Íbero con el objetivo de construir un parque deportivo y un aparcamiento.

Así lo ha indicado en una nota la segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, después de que el punto haya salido adelante con los votos del equipo de gobierno (PSOE y JM+) y la abstención del PP y Vox.

La edil ha destacado el esfuerzo por poner en carga solares improductivos que tengan rédito social para la ciudadanía con una propuesta que "tiene una gran acogida".

Según ha explicado, una vez que el Ministerio tome esta petición y proceda a la cesión, la memoria que recoge este trabajo se transformará en un proyecto para el que el Ayuntamiento ya tiene dispuesta su financiación, si no hay colaboración de terceras administraciones.

Durante su intervención, Colomo ha precisado que éste es un paso que anteriores gobiernos del PP "nunca fueron capaces de dar" y, durante años, "solo se limitó a pedir a la Junta de Andalucía, por entonces del PSOE, que aportase financiación a este proyecto".

Por eso, ha recogido la petición del Partido Popular en mandatos pasados de reclamar financiación para este proyecto por parte del Gobierno andaluz, de manera que "supla su déficit de inversión en Jaén en instalaciones deportivas".

La concejala ha apuntado que las instalaciones pueden dar cobertura de una docena de equipos de deporte base, mientras que el aparcamiento puede ser solucionar "los problemas de estacionamiento de la zona". De hecho, el aparcamiento Avenida se llena durante las mañanas y tiene una lista de espera de más de 35 personas para ocupar una de residente.

"El PP se demoró años y años sin avanzar en esta petición, con un exalcalde ahora en oposición --en referencia a Agustín González-- que en 18 meses no movió un papel. Este gobierno sí va a dar el paso de solicitar esa cesión", ha declarado.

En este sentido, Colomo ha achacado la actitud del PP "de ponerse de perfil con el voto a una pataleta por no haber sido capaz de dar este paso", ya que la propuesta para el solar responde a las demandas expresadas en el pleno por los distintos partidos de la Corporación durante años.