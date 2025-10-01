El Pleno del Parlamento afronta la próxima semana el debate de totalidad de las leyes de Vivienda y Espacios Productivos

Imagen de este miércoles de la Junta de Portavoces reunida sobre el orden del día del Pleno del Parlamento, que se celebrará los días 8 y 9 de octubre. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía afronta la próxima semana, el miércoles 8 y jueves 9, una sesión que destacará por el debate de totalidad de dos proyectos de ley: de Vivienda de Andalucía y de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía.

El proyecto de Ley de Vivienda recibe cuatro enmiendas a la totalidad, lo que supone que los cuatro grupos de la oposición (Socialista, Vox en Andalucía, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía) piden la devolución de esta norma al Consejo del Gobierno. En el caso del texto sobre Espacios Productivos es el Grupo Socialista el único que reclama su devolución.

El orden del día del Pleno se ha aprobado con los votos favorables de los grupos Popular y Vox en Andalucía y ha cosechado el rechazo de Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante.

El Pleno de la Cámara autonómica comenzará a las 15,00 horas del miércoles con el debate de totalidad de la Ley de Vivienda, al que seguirá el de Espacios Productivos antes de que se produzcan dos comparecencias de consejeros.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, informará a petición propia de las medidas de su departamento para la creación de empleo por el tejido productivo.

A su conclusión el titular de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, abordará el impacto en Andalucía de una reducción de un 20% del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) que ha anunciado la Comisión Europea para el período 2028-2035, quien rendirá cuentas a petición de los grupos Popular, Socialista y Por Andalucía.

El jueves la Asamblea Legislativa autonómica comenzará con el debate de una moción de Vox en Andalucía sobre política general para el sector primario, a la que seguirá una interpelación del Grupo Socialista sobre política general en salud mental.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha anunciado que el jueves se ausentará de la sesión plenaria la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

En esta jornada se producirán dentro de la sesión de control al Gobierno andaluz las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien a partir de las 12,00 horas afrontará cuestiones como los errores en el programa de detección precoz de cáncer de mama, que le plantea el portavoz del Grupo Mixto-Adelante, José Ignacio García.

A esta seguirá la pregunta sobre repercusión de la inmigración en Andalucía, que le hará la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, quien antecederá al portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, sobre nuevas medidas para Andalucía.

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, cuestionará a Moreno sobre igualdad de oportunidades, y cerrará este apartado de control parlamentario al Gobierno la pregunta que hará el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, sobre políticas para mejorar la vida de los andaluces.

El jueves se debatirán y votarán cuatro Proposiciones no de Ley (PNL). La primera de las cuales será una iniciativa del Grupo Mixto-Adelante acerca de la defensa del pueblo palestino ante el genocidio.

A esta seguirá otra PNL del Grupo Socialista para reclamar el apoyo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Tras ésta se debatirán dos PNL del Grupo Popular: una sobre las garantías para la protección de mujeres víctimas de violencia machista y exigir responsabilidades y de rechazo a conductas moralmente corruptas y vejatorias sobre la cosificación y la explotación sexual, mientras que la última abordará el respeto a Andalucía, su identidad histórica y su autogobierno.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN POR NO RENOVACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

En el turno de posicionamiento de los grupos sobre el orden del día se han escuchado las quejas de los grupos de la oposición, salvo Vox en Andalucía que ha rehusado intervenir, que han sumado al reproche habitual a Aguirre por la negativa que le atribuyen de no incluir en el Orden del día el debate monográfico sobre la sanidad el hecho de que no se ha llevado a votación del Pleno la renovación del cargo de Defensor del Pueblo, cuya única candidata superó el debate de idoneidad en comisión y ahí quedó el trámite.

A este respecto el presidente del Parlamento ha indicado que esa propuesta "se llevará en tiempo y forma cuando tenga visos de ir para adelante", mientras que en el caso del monográfico sobre sanidad ha sostenido que, a su juicio, "no hay situación de excepcionalidad" como ha esgrimido sí se produjo la pasada legislatura con la listeriosis y la pandemia de coronavirus.

La socialista María Márquez ha señalado "el grito de desesperación, de auxilio del Defensor que públicamente nos ha pedido a los grupos que ha terminado su tarea" y ha lamentado que "hacen lo que les sale de la mayoría absoluta" y, por ello, "tienen en el limbo la votación del Defensor del Pueblo".

Ha recordado que el debate monográfico sanitario se lleva pidiendo su celebración desde hace dos y medio y ha acusado a Aguirre de que en 2022 era consejero "y usted no puede estar tapando cuando tenía responsabilidad en asuntos gravísimos".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado que el Parlamento "está siendo ridículo" y ha pedido que "la lleve al Pleno y votamos", antes de lamentar que se trata de "una iniciativa metida en el congelador, como la Ley de Doñana".

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha recriminado a los grupos desconocer el contenido del Reglamento del Parlamento, por cuanto ha esgrimido que la propuesta de orden del día la hace su presidente "oída la Mesa y de acuerdo con la Junta de Portavoces", antes de espetar a los grupos de la oposición de izquierda que "entre los 3 suman 37 votos y no tienen votos para hacer el orden del día que les dé la gana".