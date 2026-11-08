El Pleno del Parlamento debate este miércoles las enmiendas a los presupuestos y elige a la defensora del Pueblo Andaluz

Imagen del Pleno del Parlamento de Andalucía. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía celebra los días 11 y 12 de noviembre el primer Pleno ordinario del mes en el que va a debatir las enmiendas al Proyecto de Ley del Presupuesto para la comunidad de 2027. Asimismo, los diputados votarán a Marta Bosquet como nueva defensora del Pueblo Andaluz y a la persona que ocupará la presidencia del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).

Ambos puntos tendrán lugar el miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas. Por este motivo, los diputados de Adelante Andalucía y Por Andalucía han confirmado que no asistirán al Pleno en apoyo al paro, por lo tanto no debatirán sus enmiendas a la totalidad de las cuentas.

El PSOE-A pidió en la última Junta de Portavoces el cambio del orden del día por la huelga, una petición rechazada por el PP-A y Vox. Por su parte, la presidente del Parlamento, Ana Mestre, ha recordado que la fecha del debate de totalidad estaba fijada "antes de la convocatoria de la huelga".

El miércoles 11 también se debatirá y se someterá a votación la Proposición de Ley de reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, a propuesta del PP-A y Vox. El texto tiene como objetivo eliminar el requisito de que "todos los grupos parlamentarios", con excepción del grupo mixto, tengan "derecho, como mínimo", a contar con un consejero en el órgano fiscalizador.

El Pleno comienza este miércoles a las 12,00 horas con la aprobación del dictamen de la comisión del Estatuto de los Diputados de compatibilidad de Francisco José Balufo, parlamentario del PSOE-A que tomó posesión en la última sesión de la Cámara. Posteriormente, el Parlamento debatirá y votará el punto sobre la Ley de la Cámara de Cuentas.

En el siguiente punto, los diputados votarán a Marta Bosquet como defensora del Pueblo Andaluz. La expresidenta del Parlamento es la única candidata al puesto, a propuesta de PP-A y Vox, para sustituir a Jesús Maeztu al frente de este órgano de extracción parlamentaria.

Asimismo, el Parlamento va a elegir al presidente del Consejo de Administración de RTVA, cargo que ocupa actualmente Rafael Porras, quién fue reelegido consejero del ente en el último Pleno. La Cámara también va a votar a María Jesús Botella como nuevo consejera tras la marcha de Lourdes Fuster.

Ya por la tarde, será el turno del debate de las enmiendas a los presupuestos. PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía han registrado enmiendas a la totalidad de las cuentas, las primeras del nuevo gobierno de coalición entre el PP-A y Vox.

DEBATE AGRUPADO DE DOS PNL SOBRE TRENES

La sesión se retoma el jueves 12 a las 9,00 horas con una moción relativa a plantas de biogás en Andalucía, a propuesta de Adelante Andalucía. Posteriormente, se abordará una interpelación sobre acceso a la formación profesional pública, impulsada desde Por Andalucía, y otra sobre política general en materia de política forestal, desde el PSOE-A.

El Pleno continuará con las preguntas a los consejeros por parte de los diferentes grupos parlamentarios y con la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con los portavoces de los grupos.

Posteriormente, el Pleno va a debatir cinco Proposiciones No de Ley (PNL). La primera de ellas sobre la función social y derecho a la vivienda de Por Andalucía, se debate esta semana tras no poder hacerlo en el Pleno anterior suspendido por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Precisamente, se celebrará un debate agrupado de una PNL del PP sobre el esclarecimiento del accidente ferroviario de Urda y otra de Vox sobre la degradación de las infraestructuras ferroviarias.

Las otras dos PNL son sobre la reparación integral de las mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama, impulsada por el PSOE-A, así como sobre medidas contra la crisis de oferta de vivienda en Andalucía, solicitada por el PP-A.