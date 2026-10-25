El Pleno del Parlamento de esta semana aprueba al presidente del Consejo de RTVA y aborda tres PNL sobre vivienda

Pleno del Parlamento de Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía celebra los días 28 y 29 de octubre el último Pleno ordinario del mes en el que va a abordar, entre otros puntos la aprobación del nuevo presidente del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). Asimismo, el tema de la vivienda va a estar presente con tres proposiciones no de ley (PNL) de diferentes grupos relacionadas con la materia.

Según aparece en el documento consultado por Europa Press, la sesión comienza a las 16,00 horas del miércoles 28 de octubre con la elección de la persona titular de la Presidencia del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). En el último Pleno, se aprobó la continuidad de Juan de Dios Mellado como Director General del organismo, así como los nuevos consejeros.

A continuación tiene lugar la comparecencia del consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, para informar sobre actuaciones de la Junta en materia de inteligencia artificial.

Seguidamente, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, informará sobre las medidas autonómicas destinadas a proteger la vida de las personas pensionistas de Andalucía. El Consejo de Gobierno termina de intervenir sobre las acciones llevadas a cabo ante "los incumplimientos del Gobierno de España con Andalucía".

La sesión se reanuda el jueves a las 9,00 horas con una moción acerca de la interpelación sobre plantas de biogás en Andalucía. Le siguen las preguntas parlamentarias al Consejo de Gobierno, que preceden la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Abrirá el turno el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, acerca de los problemas y preocupaciones de la ciudadanía andaluza. Seguidamente, el portavoz de Adelante, José Ignacio García, va a preguntar sobre la tasa turística, y el de Vox, Javier Cortés, sobre los presupuestos para el próximo año.

Por su parte, la portavoz del grupo socialista, María Jesús Montero, preguntará al presidente de la Junta por la defensa de los intereses generales de Andalucía. Cierra el turno, el portavoz del grupo popular, Toni Martín, acerca de los presupuestos de 2027.

El Pleno debatirá y aprobará cuatro proposiciones no de ley (PNL). La primera acerca de la función social y el derecho a la vivienda, presentada por Por Andalucía. Una materia que también protagoniza el siguiente texto, presentado por el PSOE-A, acerca de la vivienda "como determinante social de la salud y a la protección sanitaria ante situaciones de inseguridad residencial".

Por otro lado, el PP presenta dos PNL. La primera acerca de la defensa de la descentralización, gobernanza territorial y sectores productivos andaluces ante el nuevo marco financiero plurianual (MFP). En segundo lugar, sobre las medidas contra la crisis de la oferta de vivienda en Andalucía.