Podemos Andalucía rechaza la intervención de Donald Trump en Venezuela: "No es un socio fiable para Europa"

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, durante la manifestación 'Fuerza de Venezuela'. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha estado presente este sábado en la manifestación 'Fuerza de Venezuela' convocada por la plataforma Andalucía por la Paz contra el rearme y la guerra contra "el imperialismo estadounidense". Así, el diputado andaluz ha tildado de "matonismo" la intervención de Donald Trump en el país sudamericano. Por lo que "no es un socio fiable para Europa", ha manifestado.

"No podemos quedarnos impasibles ante una vulneración de los Derechos Internacionales", ha aseverado durante sus declaraciones, recogidas por la formación política en una nota de prensa. Delgado ha asegurado que esta actitud lanza un mensaje al mundo, de que "puedo hacer lo que quiera sin consecuencias" en referencia a la política exterior de los Estados Unidos.

"Estamos con el pueblo de Venezuela", ha subrayado el diputado andaluz al rehusar el papel de Trump ya que "no le preocupa ni la paz ni la democracia ni la libertad". Además, el candidato a la Junta ha considerado que este movimiento atiende a lógicas de control en el mercado del petróleo y posicionamiento en el "jardín trasero de Estados Unidos".

Igualmente, Delgado se ha referido al foro de Davos y la propuesta de la "Junta de la Paz" como "una broma de mal gusto". El candidato de Podemos en Andalucía ha sido "muy tajante" ante estas cuestiones, llegándose a preguntar "¿cómo puede hablar de reconstruir Gaza el principal socio del destructor de este territorio?".

En este contexto internacional, Delgado ha propuesto "una soberanía propia europea" en materia de seguridad. Al hilo de esta petición, el miembro de la formación morada ha recuperado una línea propia de su partido, afirmando que "el paso más inmediato que tiene que tomar España es salirse de la OTAN y cerrar las dos bases militares, a la suma de un plan de transición económica-laboral en sendas comarcas".

Finalmente, antes de iniciarse la marcha, el candidato de Podemos a la Junta de Andalucía ha lanzado un último mensaje: "la paz se construye desde la diplomacia, respeto de las leyes internacionales y defensa de los derechos humanos".