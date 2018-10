Podemos avisa de que la tramitación del Presupuesto andaluz para 2019 puede "encerrar un adelanto electoral"

Publicado 27/06/2018 13:18:47 CET

SEVILLA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha advertido este miércoles de que la tramitación de las cuentas andaluzas para el 2019, después de que el Gobierno andaluz haya dicho que las negociará con los grupos cuando el proyecto de ley llegue al Parlamento andaluz, puede "encerrar un adelanto electoral".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos Esperanza Gómez, después de que el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, haya manifestado que ya "llegará el momento" de analizar la propuesta de Ciudadanos (Cs), socio de investidura del PSOE-A, sobre la bajada de impuestos en la comunidad de cara a los Presupuestos de 2019.

Arellano explicó que la elaboración del Presupuesto está sujeta a varios pasos y que, cuando el proyecto llegue al Parlamento, será el momento de negociar con los grupos en el ámbito parlamentario, de manera que "la propuesta de Cs está sobre la mesa y todavía no es el tiempo de atenderla".

Preguntada por estas declaraciones, la dirigente del partido morado ha considerado que la intención del Gobierno de Susana Díaz de no negociar las cuentas hasta que arranque su trámite parlamentario, que suele ser en septiembre u octubre, "no nos extrañaría que encierre un adelanto electoral".

En cualquier caso, Esperanza Gómez ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz "está agotado" y "no tiene proyecto político", lo que provoca que "el final de cada año es como un año de agonía". "Utilizan a los andaluces de rehenes cuando la base es el pacto que tienen Cs y el PSOE-A", ha remachado antes de señalar que el pulso político del Ejecutivo de Susana Díaz es "nulo".

MONTERO, "LA MINISTRA INVISIBLE"

De otro lado, y al hilo del debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, la diputada de Podemos ha criticado que la ministra del ramo y anterior consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, "está desaparecida, se ha convertido en una ministra invisible".

Ha lamentado que no dé a conocer su postura después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya planteado que no va a ser posible abordar esta reforma en esta legislatura, a la par que ha criticado que la salida de la que consideraban la consejera "más valiosa" del gabinete de Susana Díaz, "no ha tenido ningún efecto positivo para los andaluces".

"Lo que pedíamos aquí de manera muy clara es una reforma del modelo de financiación que ayude a Andalucía a salir de la situación de desigualdad con respecto a otros territorios en la que se encuentra, pero cuando Montero ha llegado se ha olvidado de donde viene, de esa posición política y cuando dice algo al respecto es que lo dejan para el año próximo, dejando atrás los intereses de Andalucía", ha lamentado la dirigente de Podemos.