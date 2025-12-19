Podemos denuncia "colapso de la sanidad" ante la epidemia de gripe y pide más camas hospitalarias y refuerzo de personal

Archivo - Juan Antonio Delgado - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha denunciado este viernes el "colapso de la sanidad pública andaluza" ante la epidemia de gripe y ha reclamado a la Junta la reapertura de camas hospitalarias y el refuerzo del personal sanitario.

En un comunicado, el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta y diputado autonómico, Juan Antonio Delgado, ha denunciado la "incapacidad" de la Junta ante "la grave situación de saturación en los servicios sanitarios públicos andaluces debido al repunte temprano y sostenido de casos de gripe y otras infecciones respiratorias".

Ha añadido que el Gobierno autonómico ha sido "incapaz" de "anticipar y gestionar la crisis que vive el sistema sanitario público".

"La ciudadanía está sufriendo las consecuencias de una política de recortes, plantillas insuficientes y camas cerradas que colapsa hospitales y urgencias", según ha señalado Juan Antonio Delgado, que ha apuntado que la "saturación de las urgencias hospitalarias es una realidad que ya no se puede ocultar".

Ha explicado que desde "diferentes ámbitos profesionales y sindicales se constata que en algunos hospitales andaluces ya hay pacientes esperando en pasillos con demoras de hasta 14 horas para acceder a una cama en urgencias, y hasta tres días para ingresar en planta, debido a la falta de camas disponibles y al déficit de personal sanitario para atender la demanda asistencial".

A su juicio, "es intolerable que en pleno siglo XXI, en una comunidad como Andalucía, las personas estén esperando en los pasillos de los hospitales para ser atendidas, mientras la Junta presume de estabilidad en sus datos internos".

"No estamos ante un pico de gripe cualquiera: estamos ante el colapso de un sistema que ha sido desmantelado sistemáticamente por la falta de previsión y refuerzos estructurales. Y esas camillas en los pasillos no son cifras, son vidas que se deterioran por la inacción política", ha subrayado Delgado.

Ha señalado que el propio Gobierno autonómico ha reconocido que la incidencia de la gripe "ha superado el umbral epidémico, con un crecimiento exponencial de casos en las últimas semanas que ha llevado a la reintroducción de medidas como el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales".

Sin embargo, según Delgado, esa gestión "parcial y reactiva no basta cuando los servicios asistenciales están al límite, ya que no hay camas operativas suficientes, ni refuerzos de personal que permitan absorber la presión asistencial real que atraviesan los hospitales públicos andaluces".

"La falta de previsión y de inversión en sanidad pública está detrás de cada persona esperando horas en urgencias, y de cada especialista agotado por turnos interminables", ha afirmado Delgado, para quien la Junta "ha tenido meses para reforzar plantillas, contratar profesionales y abrir todas las camas disponibles y, sin embargo, no lo ha hecho".

Según el dirigente de Podemos, la Junta tiene que tomar "medidas urgentes y concretas: debe habilitar de forma inmediata todas las camas hospitalarias disponibles, eliminando cualquier cierre administrativo o falta de dotación que limite la atención sanitaria en esta emergencia, y reforzar de manera inmediata las plantillas sanitarias en hospitales y atención primaria con contratos estables y suficientes para cubrir la actual sobrecarga asistencial".

Para Delgado, "la falta de personal no es un accidente, es una decisión política, y sin profesionales no hay sistema que resista".

"Si la Junta no toma estas medidas urgentes, hacemos un llamamiento a la ciudadanía andaluza para movilizarse en defensa de lo más básico: una sanidad pública que funcione y proteja la vida y la salud de todos y todas", ha subrayado Delgado.