Podemos: La Junta crea "incertidumbre" con las elecciones porque aún no ha buscado acuerdo para el Presupuesto de 2019

Podemos Andalucía ha advertido este miércoles de que es el Gobierno andaluz de Susana Díaz el que está creando "incertidumbre" en torno a un posible adelanto electoral en la comunidad autónoma porque aún no se ha puesto en contacto con las fuerzas representadas en el Parlamento andaluz para negociar el Presupuesto autonómico para el 2019.

"Lo que pone sobre la mesa el posible adelanto es que no existe ningún movimiento por parte del Gobierno andaluz para hablar con las fuerzas políticas acerca de las negociaciones de las cuentas para el próximo ejercicio, que deben llegar a final de mes al Parlamento", ha afirmado, en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, el presidente del grupo parlamentario morado, Jesús Romero.

Romero se ha pronunciado así para replicar al portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, quien acusó a los partidos de la oposición, PP-A, Podemos, Ciudadanos (Cs) e IULV-CA, de ser una "fábrica de incertidumbre" en la comunidad al hablar constantemente de un posible adelanto electoral.

Y es que, a juicio de Podemos, "quien pone sobre la mesa la incertidumbre con la temática presupuestaria es el Gobierno de Susana Díaz" porque "si tiene intención de agotar la legislatura, se tiene que poner en contacto con los grupos para poder aprobar el Presupuesto".

En cualquier caso, Romero ha garantizado que el partido morado sigue trabajando "como el primer día" sin pensar en la convocatoria electoral.

DESCARTA "ZANCADILLAS" ENTRE SÁNCHEZ Y DÍAZ

Entretanto, y en vistas a que la situación de Cataluña pueda provocar la convocatoria de elecciones generales anticipadas y que coincidan con las andaluzas, Romero se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez y Susana Díaz llegarán a un acuerdo para decidir cuándo se celebrarán las andaluzas y cuándo las estatales.

"Ninguno se va a poner la zancadilla a estas alturas atrás lo que sucedió en el PSOE", ha agregado antes de advertir de que si los intereses de Andalucía los tiene que fijar Sánchez, "aviados estamos".

Con todo, el portavoz de Podemos ha defendido que las elecciones en Andalucía deberían fijarse en función de los intereses de los andaluces y no "en función del interés de Susana Díaz y del PSOE-A", mientras que cree que en su decisión, que aún "no tiene clara", influyen cuestiones como el deseo o no de que coincidan con unas estatales o que se celebre antes de conocerse la sentencia del caso ERE.