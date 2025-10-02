Podemos urge a Moreno "un gabinete de crisis para tratar lo que está ocurriendo" con el cribado de cáncer de mama

Archivo - La coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, en rueda de prensa en Málaga. (Foto de archivo). - PODEMOS - Archivo

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) - La coordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha realizado este jueves un llamamiento al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), para "convocar inmediatamente un gabinete de crisis para tratar lo que está ocurriendo" con el programa de detección precoz del cáncer de mama y "tomar conciencia de su gravedad".

Así lo ha trasladado la dirigente de Podemos en un audio remitido a los medios de comunicación, en el que también ha rogado al presidente del PP-A que "se centre de una vez en Andalucía", y ha puesto de relieve que "empezamos hablando de tres casos, luego de 50 y ya vamos por 2.000" de posibles mujeres afectadas por fallos en el desarrollo de dicho cribado.

Raquel Martínez ha señalado que ve a Juanma Moreno "muy perdido entre escribir libros, criticar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "darse palmaditas en la espalda a su Gobierno y a él mismo". "Le pido que se tome un paréntesis de auto vanidad y que se ponga de inmediato a trabajar para dar soluciones", ha reclamado la dirigente de Podemos al jefe del Ejecutivo andaluz.

"Ya luego hablaremos de culpables, de los recortes del PP en materia sanitaria, pero ahora hay que actuar de inmediato e informar a todas las mujeres que puedan estar afectadas", ha zanjado la coordinadora de Podemos Andalucía.