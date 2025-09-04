La Policía Local de Jaén inmoviliza un "taxi pirata" tras las pesquisas abiertas por avisos del sector

Una moto de la Policía Local junto al vehículo inmovilizado. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén ha inmovilizado un vehículo que ejercía como "taxi pirata" en la ciudad tras las pesquisas abiertas por los avisos recibidos desde el sector.

En concreto, los primeros indicios se cotejaron tras la voz de alerta que los propios representantes del taxi habían trasladado en las reuniones periódicas que vienen manteniendo con la concejala de Transportes y Seguridad Ciudadana, María del Carmen Angulo.

Tras el seguimiento en la ciudad, este miércoles "se comprobó que un particular venía ejerciendo de servicio público de transporte de pasajeros sin ningún tipo de licencia", según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

Una patrulla de la Policía Local sorprendió al conductor transportando a varios pasajeros recogidos, al parecer, en el aeropuerto de Málaga y tras constatar que había existido una transacción económica por el trayecto.

También se comprobó que uno de los pasajeros era un menor de edad que viajaba sin el sistema de retención infantil correspondiente y las maletas eran transportadas de manera indebida.

El conductor fue denunciado por todas las infracciones, mientras que el vehículo inmovilizado y trasladado al depósito municipal. Además, el expediente ha sido trasladado al área de Transportes de la Junta de Andalucía, que será la que continúe, si procede, el correspondiente expediente sancionador.