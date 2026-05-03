La Policía Local registra casi 110 denuncias de diferente índole en el cuarto día de las Cruces de Mayo en Córdoba

Archivo - Detalle de la Cruz de Mayo de la plaza de las Tendillas en una de la grandes fiestas de la ciudad cordobesa. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La cuarta jornada de las Cruces de Mayo de la capital cordobesa se ha saldado con 108 denuncias por parte de la Policía Local de distinta índole, la mayoría por botellón o por miccionar en la vía pública, lo que se traduce en la mitad de denuncias que en el día anterior.

Según el resumen de incidencias aportado por el Ayuntamiento, en la zona de Santa Marina se han interpuesto tres denuncias por miccionar en vía pública y 33 denuncias por botellón, así como cinco actas LO 4/15.

Por su parte, en la zona Bailío-Cardenal Toledo se han contabilizado otras tres denuncias por miccionar en vía pública y hasta seis por botellón, así como dos actas LO 4/15. En la zona de San Hipólito-San Nicolás se han alcanzado las once denuncias por orinar en vía pública.

En el Vial Norte son hasta trece las denuncias por el mismo motivo, mientras que por botellón se han alcanzado hasta las 33, así como dos actas LO 4/2015.

En contexto, todas las zonas han cumplido el horario de cierre, a las 2,00 horas. Igualmente, han quedado todas desalojadas en minutos posteriores.

Además, desde Cruz Roja han indicado que han efectuado quince servicios asistenciales y se han efectuado nueve vigilancias de establecimientos y dos denuncias realizadas, una por ejercer una actividad distinta a la autorizada y otra por carecer de licencia de veladores.

Finalmente, el Grupo Rayo ha levantado dos denuncias por miccionar en vía pública; una denuncia LO 4/2015 y una correspondiente a alcoholemia administrativa.